19 февраля 2024, 18:18

Первоклассница из Москвы сломала два позвонка после прыжка в сугроб

РИА «Новости»
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В Москве семилетняя местная жительница получила серьезные травмы, прыгнув со второго этажа жилого дома. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, школьница находилась в гостях у подружки на Бескудниковском бульваре. Девочки придумали опасное развлечение: попрыгать в сугроб с балкона на втором этаже. После того, как первоклассница прыгнула вниз, она не смогла сама вылезти из снега.

Медики выявили у пострадавшей компрессионный перелом двух позвонков и переломы пяточных костей со смещением. Сотрудники полиции организовали проверку после случившегося.

Ранее 14-летняя жительница Ростова-на-Дону упала с 16-этажа дома и осталась жива. Ее привезли в больницу без сознания. Медикам удалось стабилизировать состояние пострадавшей. Школьницу начали готовить к операции.

Дети Москва
19 февраля 2024, 17:37
Уголовное дело возбудили в Москве из-за повреждения мемориальных табличек
РИА «Новости»
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На основании материалов из средств массовой информации о повреждении мемориальных табличек в Новой Москве возбудили уголовное дело. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

По данным правоохранителей, группа лиц повредила мемориальные таблички в одном из парков ТиНАО. Следственная группа начала анализировать данные с камер видеонаблюдения и опрашивать свидетелей.

В связи с произошедшим возбудили уголовное дело по статье 243.4 Уголовного кодекса России о повреждении воинских захоронений и мемориальных сооружений.

Ранее в Ростове-на-Дону появился памятник сатирику Михаилу Жванецкому. Одна из жительниц во время церемонии открытия устроила скандал. Она назвала писателя «русофобом, который ненавидел Россию».

Уголовное дело Памятники Следственный комитет России Москва
19 февраля 2024, 16:30
Тела мужчины и женщины нашли в квартире на западе Москвы
РИА «Новости»
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В квартире жилого дома на Филевском бульваре в Москве нашли тела мужчины и женщины. О произошедшем сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, на телах мужчины 1976 года рождения и женщины 1978 года рождения видимых телесных повреждений не обнаружили.

«Дорогомиловская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», - добавили в ведомстве.

Другие подробности произошедшего не уточняются. Все обстоятельства и точную причину смерти установят после судебно-медицинской экспертизы.

Ранее трупы двух мужчин нашли в запертом изнутри гараже в Татарстане. Приятели сняли гараж в аренду для ремонта машины и, предположительно, отравились выхлопными газами.

Москва
19 февраля 2024, 16:27
Три человека пострадали при взрыве на металлургическом заводе под Саратовом
РИА «Новости»
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На металлургическом заводе в городе Балакове Саратовской области произошел взрыв. Пострадали три человека, рассказали «Интерфаксу» в экстренных службах.

Данные подтвердил изданию и начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин. Он уточнил, что пострадавшие получили ожоги, подробности выясняются. Известно, что спасателей к ликвидации последствий ЧП не привлекали.

В этот же день, 19 февраля, появились сведения о мощном взрыве в Кстовском районе Нижегородской области. Кадры появились в соцсетях. У автомобилей на парковке сработала сигнализация. Кроме того, по словам очевидцев, «завибрировали окна».

Помимо этого, под автомобилем в Лобне обнаружили взрывное устройство. Жильцов близлежащих домов временно эвакуировали , самодельное устройство обезвредили. В Лобне ввели режим оповещения о ЧС.

Жителей попросили действовать организованно и строго выполнять правила, установленные властями, и следовать распоряжениям начальника гражданской обороны.

Саратов Взрывы Заводы
19 февраля 2024, 16:24
Крупный пожар произошел на севере Москвы
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В Северном округе Москвы произошел крупный пожар. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Огонь вспыхнул на шестом этаже бывшего общежития университета, расположенного в 1-м Балтийском переулке. О пострадавших информации не поступало.

Собеседник пояснил, что пламя охватило 200 квадратных метров на чердаке здания, обрушились перекрытия. Прибывшие на место пожарные развернули два водяных ствола.

В пресс-службе МЧС России уточнили , что пожар удалось локализовать. Как выяснилось, в расселенном доме загорелся мусор. Для тушения привлекли 57 огнеборцев.

В пресс-службе столичного дептранса добавили , что из-за возгорания перекрыто автомобильное движение в 1-м Балтийском переулке.

Накануне скончался человек, которого спасли из горящей квартиры в Рязанском районе Москвы. Он попал в больницу в тяжелом состоянии.

Пожары Москва

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