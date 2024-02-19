Первоклассница из Москвы сломала два позвонка после прыжка в сугроб

По информации издания, школьница находилась в гостях у подружки на Бескудниковском бульваре. Девочки придумали опасное развлечение: попрыгать в сугроб с балкона на втором этаже. После того, как первоклассница прыгнула вниз, она не смогла сама вылезти из снега.

Медики выявили у пострадавшей компрессионный перелом двух позвонков и переломы пяточных костей со смещением. Сотрудники полиции организовали проверку после случившегося.

Ранее 14-летняя жительница Ростова-на-Дону упала с 16-этажа дома и осталась жива. Ее привезли в больницу без сознания. Медикам удалось стабилизировать состояние пострадавшей. Школьницу начали готовить к операции.