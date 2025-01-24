Первое в России уголовное дело из-за церковных записок возбудили в Москве

Пострадавшая рассказала, что на Никольской улице какая-то женщина на ломаном русском языке предложила зайти в лавку и подать записки, убеждая, что может отправить их даже на священную гору Афон. Москвичка поверила в это и отдала деньги, но поняла, что произошло, только придя домой и отправив запрос в интернет. Она обратилась в полицию.

«Эта лавка вообще к православным христианам относится?» - поинтересовалась 44-летняя пострадавшая в отзывах.

Ранее в Москве передали в суд дело семейной пары , которая обманывала людей, обещая вылечить их детей с ДЦП. При этом у мужа в этой семейной группировке не было даже медицинского образования. Мошенники попытались бежать от правосудия в Казахстан, но там их задержали и выдали России.