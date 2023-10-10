Пермячка обвинила в сексуальных домогательствах сотрудников реанимации

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Пермячка попала в отделение реанимации после операции из-за обострения панкреатита. После наркоза она пришла в себя и обнаружила, что находится на аппарате ИВЛ и с дренажем в животе. Россиянка уточнила, что не могла говорить и двигаться.

«Когда стало смеркаться, пришли два молодых сотрудника, 22-25 лет на вид. Они были в масках и в медицинских костюмах», - уточнила женщина.

По словам жительницы Перми, один из них предложил коллеге заняться интимом с беззащитной пациенткой, на что другой согласился. Подозрительные действия медиков заметила пожилая соседка по палате.

Когда мужчина вновь пришел в палату и попытался дотронуться до половых органов женщины, пенсионерка начала кричать. После, по ее словам, испуганный санитар пообещал расправиться со свидетельницей.

Россиянка допустила, что в больнице ее могли изнасиловать, так как наутро она обнаружила синяки не теле и лужу на кровати - трубочка от катетера была оторвана. Пермячка подчеркнула, что не могла так активно двигаться во сне, потому что ее ноги и руки были зафиксированы.

В результате женщина обратилась в прокуратуру и написала заявление в отделение Следственного комитета.

Ранее 24-летняя гражданка Казахстана обвинила московского врача в сексуальных домогательствах во время наркоза. Все произошло во время проведения колоноскопии.