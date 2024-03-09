09 марта 2024, 21:19

Пермский парикмахер объяснил ситуацию с бабушкой, ролик о которой разлетелся в Сети

Freepik
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В пермском паблике 8 марта появилось видео, на котором пенсионерка подметает пол в парикмахерской под крики и нецензурную брань. Публикация вызвала ажиотаж, и сайт 59.ru нашел парикмахера с видео и разобрался в ситуации.

Ситуация произошла полгода назад в парикмахерской на улице Плеханова в Перми, но видео выложили накануне с подписью, что в пенсионерку кидали табуреткой и заставили подметать за то, что она забыла деньги. Под постом более 300 гневных комментариев.

Пермский новостной портал нашел парикмахера. Выяснилось, что пожилая женщина пришла с просьбой подстричь ее покороче и сказала, что деньги у нее есть. Сотрудница салона провела ей стрижку как мужскую, она стоит дешевле. После стрижки пенсионерка отказалась платить.

«После этого она достала пять рублей и протянула мне. Я возмутилась, почему так мало. Она сказала „Тебе хватит!“ и стала смеяться мне в лицо. Мне показалось это издевательством. <…> У меня взрывной характер, я не выдержала и давай на нее кричать», - рассказала парикмахер.

Женщина признала, что заставила пенсионерку убирать за собой и сняла это на телефон. Позже отправила видео коллегам, чтобы узнать про клиентку. Оказалось, что у пожилой женщины проблемы с головой. А видео в сеть спустя полгода из мести выложила коллега, которую уволили за воровство.

Немецкие журналисты выяснили, сколько тратят политики на поддержание имиджа. Например, канцлер ФРГ Олаф Шольц потратил за полгода 2023 года на услуги визажиста и парикмахера около 23 тысячи евро - чуть больше двух миллионов рублей.

Видео Женщины Деньги
09 марта 2024, 21:51
Беременная женщина умерла в больнице во Владимире
Pixabay
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Беременная женщина скончалась в одном из медицинских учреждений города Владимира. По этому факту следственный комитет организовал проверку, сообщило ведомство в Telegram-канале.

«Следственными органами <…> проводится процессуальная проверка по факту смерти беременной женщины 1989 года рождения в одном из медицинских учреждений Владимира», - сообщило следственное управление.

Следователи изъяли документацию, проводят опросы свидетелей. Им предстоит установить обстоятельства произошедшего.

Ранее беременную супругу пластического хирурга Тимура Хайдарова госпитализировали. Светлана Сильваши почувствовала себя плохо на фоне скандала вокруг семейной клиники. Женщину положили в отделение патологии беременности.

Беременность Больницы Женщины СК РФ
09 марта 2024, 18:37
Автобус протащил пенсионерку сотню метров по асфальту в Петербурге
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге автобус зажал дверьми пожилую женщину и протащил ее по проезжей части около сотни метров. Пенсионерке потребовалась медицинская помощь, сообщило агентство «Оперативное прикрытие».

По данным издания, 69-летняя петербурженка обратилась в полицию утром 9 марта. Она заявила, что водитель автобуса во время посадки на остановке рядом со станцией метро «Проспект Большевиков» зажал ей дверью ногу и затем протащил ее по асфальту. По словам пострадавшей, автобус остановился примерно через 100 метров, водитель выкинул из салона ее сумку, а затем уехал.

В результате случившегося женщина получила травму живота, пришлось вызывать бригаду скорой помощи. Медики оказали пенсионерке всю необходимую помощь и отпустили ее домой.

Сотрудники полиции организовали проверку по факту ЧП. Как оказалось, место происшествия не просматривается на видео.

Ранее в Петербурге шестилетний ребенок оказался под колесами автобуса. ДТП случилось, когда мальчик на самокате пересекал проезжую часть на красный свет.

Санкт-Петербург Пенсионеры ДТП Автобусы
09 марта 2024, 18:07
Студента МГУ отправили в изолятор за проукраинский лозунг в названии сети Wi-Fi
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Двадцатидвухлетнего студента Московского госуниверситета приговорили к 10 суткам ареста за то, что он назвал свой Wi-Fi в общежитии проукраинским лозунгом. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Сотрудники полиции обнаружили сеть, в названии которой содержался лозунг, 6 марта. Хозяина роутера вычислили, его комнату осмотрели. Специалисты установили, что студент купил новый роутер в октябре и при подключении создал сеть под запрещенным названием.

В отношении молодого человека составили протокол по статье о публичном демонстрировании экстремистской символики: лозунг принадлежит украинским националистам, запрещенным в России. На суде студент признался, что настроил сеть самостоятельно. За повторное аналогичное нарушение ему может грозить уголовное дело.

По данным канала, в 2022 году парень активно выступал против СВО, выходил на митинги.

Ранее в Москве суд обязал учителя информатики выплатить штраф в 40 тысяч рублей за рисунок свастики на доске. Его признали виновным в дискредитации Вооруженных сил России.

Суд Аресты Студенты
09 марта 2024, 16:46
Пять человек пострадали во время стрельбы в кафе в Люберцах
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После стрельбы в кафе на Комсомольском проспекте в Люберцах в больницу попали пять человек. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

Потасовка произошла под утро 9 марта. В разгар конфликта неизвестные открыли огонь по своим оппонентам и скрылись.

«Произвели несколько выстрелов в своих оппонентов из предметов, конструктивно схожих с оружием», - передали в министерстве.

Сейчас полицейские разыскивают злоумышленников. О состоянии пострадавших пока ничего неизвестно.

Ранее в Барнауле хулиганы обстреляли машину с тремя детьми. Владелица поврежденного авто рассказала, что из пневматического или травматического оружия злоумышленники открыли огонь, когда машина остановилась перед поворотом. Полицейские организовали проверку.

Люберцы Дети Стрельба Россия Оружие Машины

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