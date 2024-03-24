«Переживал, не спал». Житель Подмосковья нашел свою семью через сутки после теракта

«Мужчина был в не совсем адекватном состоянии, переживал, не спал двое суток, а муж его возил. Мне пришлось искать информацию в интернете, запрашивать, потому что в центре ( видимо, в Центре Помощи в БЦ „Кубик“ - прим. ред.

) не было интернета. [Во время теракта] он был дома, его жена Екатерина М. и две дочки были на концерте. <…> Сразу пропала связь - наверное, телефоны потеряли», - сообщила Виктория.

По ее словам, дочери 12 и 22 лет находятся в разных больницах, их состояние тяжелое. Жена - в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Она оказалась там вечером 23 марта - еще днем муж приезжал туда и не нашел ее. Собеседница «360» предположила, что Екатерину позже перевезли из другой больницы.

«По ее состоянию не знаю. Девочки в сознании, вчера общалась с психологом, про одну девочку она мне рассказывала», - добавила Виктория.

По данным МЧС России, в результате теракта 22 марта пострадали 152 человека. Погибли 133.