29 марта 2024, 14:28

Пережили теракт в Волгодонске и погибли в «Крокусе». Подруга рассказала о сестрах Макарских

РИА «Новости»
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Жертвами нападения боевиков на концертный зал «Крокус Сити Холл» стали Анна и Татьяна Макарские. Осенью 1999 года, еще детьми, они пережили теракт со взрывом грузового автомобиля около жилого дома в Волгодонске, в котором погибли 19 человек. Подруга погибших сестер Алена в беседе с «360» рассказала о теракте 25-летней давности и почему молодые женщины оказались в «Крокусе».

Во время теракта в 1999 году Аня была подростком, а Таня ходила в начальную школу. Дом, где они жили, находился рядом с местом взрыва.

«У них в квартире выбило стекла, упала люстра. После теракта они ездили на реабилитацию и восстанавливались. У Ани были проблемы с шеей, но травмы, совместимые с жизнью», - рассказала Алена.

Собеседница добавила, что младшая сестра, повзрослев, переехала в Щелково, а Аня осталась в Волгодонске, где работала помощником руководителя предприятия, занятого в атомной отрасли.

«Они очень позитивно относились к жизни. Это были яркие девушки. Аня была моей лучшей подругой, она всех заряжала позитивом, всегда всем помогала. Человек с очень большим сердцем», - подчеркнула Алена.

Девушка добавила, что еще с подросткового возраста вместе с Аней слушала песни группы «Пикник». Это увлечение старшая сестра сохранила и во взрослом возрасте. Поэтому она купила билеты на концерт в «Крокус Сити Холле» для себя и сестры.

«Во время теракта они находились в зале. Аня звонила родственникам, чтобы попрощаться. Поэтому она попала в списки пострадавших. Мы до конца надеялись, что их найдут», - рассказала собеседница.

Она отметила, что у обеих сестер остались дети. У Ани они постарше, и с ними сейчас остался отец. У Тани дети маленькие и в их воспитании помогала бабушка. Поэтому сейчас родных беспокоит вопрос, как быть дальше.

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Группа боевиков открыла огонь по собравшимся в фойе и зале зрителям, пришедшим на концерт группы «Пикник». После прекращения огня террористы подожгли здание и скрылись. Силовики поймали их в Брянской области. По последним данным, общее число погибших в теракте составило 143 человека.

Терроризм Концерты Боевики Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 13:54
Строители после теракта в «Крокусе» призвали перенять европейские стандарты
РИА «Новости»
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» вскрыл несовершенство советского стандарта обеспечения безопасности. Председатель Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков предложил обратить внимание на опыт Европы, сообщило РИА «Новости».

Специалист обратил внимание на то, что с точки зрения недостаточного обеспечения безопасности в местах массового скопления людей случай в Красногорске стал далеко не первым. Глушков заявил, что в профессиональном сообществе началась дискуссия по этому поводу. Глава объединения призвал отказаться от советской школы безопасности, нацеленной на сохранение имущества.

«Логика европейской безопасности - не сохранение самого объекта недвижимости, а требования к эвакуации людей. В этой части нам, может быть, стоит все-таки посмотреть в сторону сложившейся европейской модели», - сказал он.

Стрельба и пожар в «Крокус Сити Холл» произошли вечером 22 марта. Спасшиеся люди рассказывали, как плутали по длинным коридорам и не могли открыть двери , чтобы выбраться на улицу. В рамках уголовного дела Следком проверит обеспечение антитеррористической и противопожарной безопасности в концертном зале.

Строительство Европа Недвижимость Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 13:51
Из больниц после теракта в «Крокусе» выписали 98 человек
РИА «Новости»
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После теракта в «Крокус Сити Холле» 98 пострадавших уже выписали. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Его процитировал ТАСС.

Здравоохранение Больницы Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 12:56
Голикова сообщила о возможном росте обращений за помощью после теракта
РИА «Новости»
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Число обратившихся за медицинской помощью после теракта в «Крокус Сити Холле» может вырасти. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Ее процитировало РИА «Новости».

«Никто не может сказать, что не будет увеличения, вполне может быть увеличение», - подчеркнула она.

По ее словам, до сих пор продолжается прием тех, кто обращается за помощью. Самые активные дни были 25 и 26 марта. Сейчас ситуация более или менее стабилизировалась.

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в крайне тяжелом состоянии после теракта в «Крокус Сити Холле» остаются три человека.

В пятницу, 29 марта, состоится благотворительный концерт в память жертв теракта. Мероприятие под названием «Журавли» пройдет в Москве в 19:00. Все собранные средства направят семьям погибших и пострадавших в результате теракта.

Здравоохранение Семья Москва Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 12:44
Участник СВО погиб при теракте в «Крокусе»
РИА «Новости»
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При теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» погиб участник специальной военной операции Тимур Мясников. Об этом на странице во «ВКонтакте» сообщил председатель президиума самарского отделения общественной организации «Офицеры России» Артур Маливанчук.

По его словам, в зоне СВО Мясников находился последние два года. Недавно он приехал в отпуск и решил сходить с сыном и супругой на концерт в «Крокус».

«Бандиты появилась там неожиданно, Тимур успел оттолкнуть сына и жену в безопасное место, но сам попал под огонь. В него попали три пули. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но спасти Мясникова не удалось», - написал Маливанчук.

Председатель президиума добавил, что Мясников закончил военный вуз и служил в 3-й бригаде специального назначения. Его награждали многими боевыми орденами и медалями.

Ранее стало известно о гибели гражданина Белоруссии при теракте в «Крокус Сити Холл».

Военные Россия Теракт в «Крокусе»

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