15 ноября 2023, 13:31

«Пережили ад». Школьника облили бензином и подожгли в Екатеринбурге

Unsplash
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В Екатеринбурге двое подростков облили бензином своего 13-летнего знакомого. Один из парней поднес к школьнику зажигалку, после чего ребенок загорелся. Он получил 50% ожогов тела. Мать пострадавшего Вера рассказала «360», что мальчика два раза «вытащили с того света».

Горящего ребенка выкинули из магазина ЧП произошло еще летом. Сейчас мальчика выписали из больницы. Состояние его оценивают как средне-тяжелое, уточнила мать ребенка. Он прошел через четыре операции. Свой 14-й день рождения ребенок встретил в медикаментозной коме, в которой находился почти месяц.

«Мы теперь до 18 лет принадлежим больнице. Мы пережили ад. Жизнь ребенка висела на волоске, его два раза спустили с того света. <…> Реанимация, низкий поклон, я готова им руки целовать за то, что они две жизни сохранили - моего ребенка и мою», - рассказала Вера.

По ее словам, уголовное дело по факту намеренного поджога не возбудили. Прошло уже три месяца, а ситуация не сдвинулась с метровой точки, подчеркнула она. Женщина отметила, что необходимо начать выяснение обстоятельств, собирать информацию с места преступления и опрашивать очевидцев. Сын рассказал ей, что в момент поджога на улице было много людей.

Поджигателя, как уточнила женщина, забрали с места происшествия сотрудники ППС. Она предположила, что именно мать одного из подростков уговорила скорую помощь не вызывать правоохранителей, ведь та родительница прибыла на место раньше, чем сама Вера.

Ситуацией сейчас занимаются сотрудники ПДН. Мать пострадавшего не понимает, почему дело не передали в Следственный комитет России.

«Почему-то все вертится в ПДН. И они в полной уверенности, что заниматься этим никто не будет. <…> Это все безнаказанно. И товарищ этот, который [сына] поджег, в полной уверенности, что ему за это ничего не будет. Он сам об этом говорит», - сказала Вера.

Видел свои кости Семья предполагаемого виновного в поджоге не связывалась с ней. Женщине и ее сыну не принесли никаких извинений. Компенсацию тоже не предложили, уточнила Вера.

Из школы ей тоже никто не звонил. Состоянием здоровья пострадавшего не поинтересовалась ни классная руководительница, ни директор учреждения, констатировала женщина.

Женщина признается, что сама еле пережила эти три месяца. Вера находилась в ужасном состоянии. Мать ребенка не отвечала на звонки, закрылась ото всех и жила, как она заверила, только «голосом врача», который сообщал ей о состоянии сына.

Она поблагодарила весь медицинский персонал за то, что боролись за жизнь ребенка и смогли его спасти. Мальчик, по ее словам, пострадал не только физически, но и психологически. Он только и делает, что рассказывает о лечении. Недавно ребенок напомнил матери, как видел собственные кости.

Сейчас Вера все свое свободное время посвящает сыну. Врачи рекомендовали ей в будущем возить ребенка на отдых на юга. Женщина заверила, что будет требовать компенсацию от семьи одного из замешанных в ситуации подростков.

Поджоги Дети
15 ноября 2023, 13:52
Пьяный мужчина разнес припаркованные иномарки в центре Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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В центре столицы задержали дебошира. Предположительно, он в пьяном угаре разбил два припаркованных автомобиля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, на Саввиновской набережной нетрезвый 30-летний мужчина просто так несколько раз ударил по стоящей машине марки Volkswagen Touareg, разбив лобовое стекло. Водитель иномарки, испугавшись, уехал с парковки.

Тем временем злоумышленник продолжил крушить технику. Он подошел к другому припаркованному автомобилю Volkswagen Polo и ударами повредил кузов машины. После этого полицейские его задержали.

Мужчина раскаялся и предложил потерпевшим возместить причиненный ущерб. После произошедшего организовали процессуальную проверку под контролем прокуратуры.

Ранее дело о сожженном Porsche взяла на контроль прокуратура Москвы. Неизвестный проник в частный дом в деревне Большое Свинорье, разбив окно. Он похитил металлический сейф, а после угнал припаркованную рядом с жилищем иномарку.

Драки Машины Полиция Москва 2023
15 ноября 2023, 13:36
Двое детей отравились газом в доме Подмосковья
Unsplash
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Двое детей отравились газом в одном из домов Королева. Как сообщили «360» в пресс-службе администрации округа, несовершеннолетних осмотрели врачи, сейчас юным жителям ничего не угрожает.

«Действительно, в службу 112 поступило сообщение о подозрении на отравление газом. Детей оперативно осмотрели медики, по информации врачей, они (несовершеннолетние - прим. ред.) чувствуют себя хорошо, угрозы жизни нет», - прокомментировали в администрации.

По данным Telegram-канала Shot , два брата, одному из которых четыре года, а второму семь лет, отравились из-за неправильно установленной газовой колонки. Детям стало плохо в ванной комнате, младший мальчик потерял сознание.

В пресс-службе администрации Королева «360» сообщили, что специалисты проверяют газовое оборудование в квартире. По данным Shot, происшествием также заинтересовалась полиция.

Ранее 14-летний игрок команды «Энергия Елец» умер, надышавшись газом для зажигалок. Тело юноши нашли в лесопосадке, проверка показала, что мальчик отравился.

Дети Королев
15 ноября 2023, 12:40
Жена блогера Александра Лещева погибла в ДТП под Екатеринбургом
Соцсети
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Супруга известного блогера Александра Лещева из Краснотурьинска погибла в аварии под Екатеринбургом. Об этом сообщил сам Лещев в соцсетях. Он пояснил, что Виктория не была пристегнута.

«Все подтвердилось. Автобус занесло, он об дерево ударился. Вика <…> вылетела через окно», - рассказал блогер.

Автобус, в котором ехала Виктория, следовал из Карпинска в Екатеринбург и столкнулся с грузовиком. Помимо молодой женщины, погиб водитель автобуса, пострадали еще шестеро.

После ДТП Лещев записал видео со слезами на глазах. Он признался, что специально отправил жену на автобусе, решив, что ехать на машине небезопасно. Блогер недоумевал, что скажет их маленькой дочери.

Виктории Лещевой было 28 лет.

Александр Лещев - известный в Краснотурьинске блогер, на него подписаны 40 тысяч человек (это при том, что в городе живут всего 55 тысяч). Он часто устраивает на своей странице розыгрыши призов, в частности крупных.

ДТП Блогеры Екатеринбург
15 ноября 2023, 11:47
Более 600 человек пострадали и 11 погибли в ДТП с начала года в московских дворах
Фото: freepik.com
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С января 2023 года во дворах в ДТП пострадали больше 600 человек и 11 погибли. В том числе травмы в авариях получили 146 детей в возрасте до 16 лет, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

«За 10 месяцев текущего года в столичных дворах произошло 614 ДТП: 11 человек погибли и 619 получили ранения», - уточнили в ведомстве.

Автоинспекторы отметили, что чаще всего аварии возникают, когда водители не пропускают вперед пешехода, также из-за несоблюдения условий, разрешающих движение транспорта задним ходом. Больше всего ДТП с детьми происходит, когда ребенок внезапно появляется на дороге из-за стоящего автомобиля или другого препятствия.

Представители Госавтоинспекции призвали водителей ко внимательности во время поездок во дворах. Родителям порекомендовали каждый день объяснять детям правила безопасного поведения на прогулке.

В среду в Северном округе Москвы мужчина попал под грузовой автомобиль. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Дети ДТП Москва 2023

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