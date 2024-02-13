Перевозившего мармелад с каннабисом немца арестовали в Петербурге

Мужчина прилетел в Петербург к девушке, с которой познакомился в Сети. В его вещах нашли полимерный пакет с изображением листа каннабиса. Внутри упаковки находились шесть желейных мишек с резким запахом общим весом 20 г.

Тест подтвердил наличие наркотического вещества в мармеладе. По словам иностранца, он купил мишек на родине, чтобы употребить во время перелета.

Нарушителя российского законодательства арестовали. Ему грозит до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Ранее в одну из клиник Москвы госпитализировали телеведущую Дану Борисову с подозрением на передозировку наркотиков.