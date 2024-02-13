13 февраля 2024, 10:50

Перевозившего мармелад с каннабисом немца арестовали в Петербурге

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Российские таможенники обнаружили у прибывшего из Гамбурга в Петербург 38-летнего гражданина Германии мармеладных мишек с каннабисом. Правоохранители возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических веществ, сообщили «360» в пресс-службе ФТС России.

Мужчина прилетел в Петербург к девушке, с которой познакомился в Сети. В его вещах нашли полимерный пакет с изображением листа каннабиса. Внутри упаковки находились шесть желейных мишек с резким запахом общим весом 20 г.

Тест подтвердил наличие наркотического вещества в мармеладе. По словам иностранца, он купил мишек на родине, чтобы употребить во время перелета.

Нарушителя российского законодательства арестовали. Ему грозит до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Ранее в одну из клиник Москвы госпитализировали телеведущую Дану Борисову с подозрением на передозировку наркотиков.

Германия Россия Мужчины
13 февраля 2024, 11:40
Мужчина ограбил школьницу в московском метро
РИА «Новости»
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Московские следователи задержали подозреваемого, вырвавшего в метро из рук 16-летней девушки мобильный телефон. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительным данным, когда двери поезда на станции «Автозаводская» закрывались, злоумышленник выдернул из рук пассажирки гаджет и скрылся с места происшествия.

Девушка сразу обратилась за помощью к полицейскому, который дежурил на станции. Сумма ущерба составила более 28 тысяч рублей.

Стражи правопорядка поймали подозреваемого 31-летнего мужчину в Подольске. При задержании у него нашли и изъяли пропавший гаджет, который в ближайшее время вернут хозяйке. Фигуранта уже арестовали.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации», - отметили в ведомстве.

Ранее женщина украла дорогой телефон у пассажирки автобуса в Москве.

Уголовное дело МВД РФ Ограбления Преступления Метро Метро Москвы Москва
13 февраля 2024, 11:29
Горящий бизнес-джет попал на видеорегистратор автомобиля в США
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Частный самолет Bombardier Challenger 600 рухнул на трассу в американском штате Флорида. Видео опубликовал Telegram-канал Baza.

Бизнес-джет 10 февраля потерпел крушение у города Неаполь. Во время полета у него отказали оба двигателя. Пилоты приняли решение садиться на автостраду. Однако самолет при снижении столкнулся с двумя машинами и взорвался после приземления.

На его борту находились пять человек - два пилота погибли, трех пассажиров госпитализировали с ранениями различной степени тяжести. Информации об их состоянии нет.

Ранее на границе штатов Калифорния и Невада потерпел крушение вертолет Eurocopter EC 130. В результате погибли топ-менеджер нигерийского коммерческого банка Access Bank Герберт Вигве и его семья.

США Самолеты Машины
13 февраля 2024, 11:19
Подростки подрались с толпой мужчин возле ТРЦ в Петербурге
РИА «Новости»
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Трое подростков подрались с пятью мужчинами в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила «Фонтанка».

Драка произошла вечером 11 февраля рядом с торгово-развлекательным центром «Галерея». По словам матери одного из пострадавших подростков, нападавших мужчин было пятеро. Они подрались с тремя несовершеннолетними.

Все началось с того, что к подросткам подошел 14-летний школьник и показал нож. Ребята ответили ему, что у них тоже есть холодное оружие.

«И только договорились о том, что все убирают ножи, подлетел один из взрослых уже из этой компании и просто ударил моего сына в лицо. Били очень сильно», - отметила женщина.

Подростков госпитализировали. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. По данным «Фонтанки», у двух пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы. Также среди травм ссадины, ушиб бедра и мягких тканей затылка.

Родители подростков уже дали объяснения полиции. Напавших мужчин вычислят по камерам видеонаблюдения.

В Подмосковье в электричке помощник машиниста набросился на подростков. Он принял молодых людей за зацеперов.

Драки Санкт-Петербург Школьники Полиция
13 февраля 2024, 11:18
Число отравившихся в бургерной в Приморье возросло до 60 человек
Unsplash
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Причиной отравления посетителей бургерной в Дальнереченске стали наггетсы. Число пострадавших достигло уже 60 человек, сообщил Telegram-канал «112».

По информации источника канала, в кафе могли использовать продукты, качество которых не было подтверждено. Теперь заведение временно закрыли. По факту отравления людей возбудили дело.

Собеседник «112» уточнил, что в наггетсах и соусах собственного производства заведения выявили сальмонеллу. При этом, где именно брали продукты для их приготовления - неясно, так как в системе поставщиков не регистрировали.

Помимо этого, в заведении нашли и другие нарушения, в частности отсутствие маркировок и сертификатов соответствия.

Утром 13 февраля региональное управление Роспотребнадзора сообщало о 51 отравившемся. Предварительно, причиной острой кишечной инфекции у местных жителей стала еда в одном из местных кафе, указало ведомство.

Еда Приморье

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