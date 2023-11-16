Перевернувшийся из-за гололедицы школьный автобус в Приморье попал на видео

В Надеждинском районе на трассе Хабаровск - Владивосток - Тавричанка перевернулся школьный автобус.

Прокуратура Приморского края показала место ДТП и сообщила о проведении проверки. Стало известно, что в автобусе было 14 детей.

Водитель ехал по маршруту Вольно-Надеждинское - Ключевое - поселок Рыбачий - Школа № 1. По версии следствия, на четвертом километре трассы он не справился с управлением. Автобус опрокинулся в кювет и перевернулся. Пострадали восемь детей.

Водитель уцелел.

Прокуратура начала проверку. Она оценит исполнение требований законодательства при организации перевозки детей, а также качество содержания дорожного полотна и исполнение контрактов в этой сфере - как отметила пресс-служба надзорного ведомства, на трассе гололедица.

Шестерым пострадавшим детям потребовалась госпитализация. По данным регионального Минздрава, их отправили во Владивостокскую клиническую больницу № 2.