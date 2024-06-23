Перестрелка у церкви в Махачкале закончилась
Перестрелка у церкви в Махачкале закончилась, но люди из храма пока не вышли. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.
«Перестрелка в Церкви закончилась. Пока люди не вышли. Идет проверка территории», - написал Хадулаев.
Ранее стало известно, что при нападении боевиков на Дагестан погибли девять человек. Среди них семь полицейских, один священник и один гражданский. Около 25 человек получили ранения.