«Перестала отвечать». Туристку на сапборде унесло в море под Туапсе

Шестеро девушек из Краснодара решили поплавать на сапбордах в море, но из-за сильного ветра ушли слишком далеко от берега.

«Лишей (страховочных тросов - прим. ред.) ни у кого не было. Четверо вернулись, а этих двоих понесло в море. Решили, чтобы снизить скорость, спуститься в воду», - рассказал собеседник 360.ru.

Доски вырвало из рук девушек и унесло. Начало темнеть, поэтому плыть им пришлось, ориентируясь на огни санатория ФССП России «Зеленая долина».

«Кричали друг другу. Потом вторая девочка перестала отвечать, может, унесло далеко. А та, которую спасли, в воде около трех часов была», - сообщил он.

На помощь девушкам бросились жители близлежащего поселка. Еще один очевидец поделился с 360.ru, что сначала к берегу приплыла одна девушка. Она была напугана.

«Сказала, что они вшестером плавали на трех сапах, один из которых был привязан к другому», - вспомнил он.

Через несколько минут пришли люди с гидроциклом и попросили принести фонари. Один из мужчин отправился на поиски. С помощью тепловизора ему удалось обнаружить одну из туристок.

«Она была без сознания на поверхности воды, ее привели в чувство и доставили к берегу», - добавил он.

Приехали спасатели и скорая. Девушка отказалась от медицинской помощи. Поиски еще одной пропавшей продолжаются до сих пор. В операции участвуют более 40 человек на катерах и гидроциклах.

ЧП произошло в районе коттеджного поселка Сосновый берег. В администрации Туапсинского района сообщили , что пропавшая - 33-летняя жительница Петербурга. Решается вопрос о начале поисковых работ с воздуха.

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