10 апреля 2024, 01:37

«Перестал верить в Бога». В Зеленограде задержали пьяного мужчину, угрожавшего сжечь храм

РИА «Новости»
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В Зеленограде сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, который разбил икону и угрожал поджечь храм Архангела Михаила. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ведомства.

Тревожный сигнал поступил в дежурную часть межрайонного отдела вневедомственной охраны из храма, расположенного на улице Панфилова. Когда росгвардейцы прибыли по адресу, местный священнослужитель рассказал, что произошло.

«Он пояснил, что неизвестный мужчина зашел в храм, выражался нецензурной бранью, угрожал физической расправой и поджогом, а также разбил кулаком икону „Неупиваемая Чаша“», - уточнило ведомство.

Сотрудники задержали нетрезвого дебошира. Позже выяснилось, что им оказался 37-летний уроженец Удмуртии, который ранее уже был судим. Внятно объяснить свой поступок он не смог.

На вопрос, почему он разбил икону, ответил, что якобы «перестал верить в Бога». Задержанного «неверующего» передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее полиция задержала поджигателя мемориала в Новой Москве, против которого возбудили уголовное дело.

Пожары Алкоголь Росгвардия Москва
10 апреля 2024, 01:07
Трех братьев-маугли нашли в подвале питерской многоэтажки
РИА «Новости»
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Трое мальчиков в возрасте от двух до шести лет жили со своим отцом в подвале дома. Детей обнаружили на юге Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

Мальчики жили с 36-летним отцом и воспитывались в антисанитарных условиях в подвале многоэтажного дома на Московском шоссе.

Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. Информацию о детях направили в органы опеки.

Ранее в Тульской области нашли находящуюся в федеральном розыске семью с двумя дочерями, они 11 месяцев жили в шалаше в лесу.

Все это время девочки в возрасте 12 и 10 лет не посещали школу и больницу. Их мать по суду ограничили в родительских правах.

Санкт-Петербург Дети Полиция
09 апреля 2024, 23:35
Прокуратура Смоленской области проверит содержание мостов после обрушения в Вязьме
РИА «Новости»
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Прокуратура Смоленской области начала проверку соблюдения закона при содержании мостов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По поручению прокурора Смоленской области Сергея Карапетяна организована проверка соблюдения требований законодательства при содержании мостовых сооружений на территории региона», - сообщили региональном управлении.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры проверят работу местных чиновников и других лиц и органов, отвечающих за содержание и эксплуатацию мостов. В результате этой работы ведомств примет необходимые меры реагирования. Ход проверки находится на личном контроле у прокурора области Сергея Карапетяна.

Автомобильный мост в Вязьме, проходивший над железнодорожным полотном, обрушился в понедельник , 8 апреля. В момент обрушения на путепроводе находились машины. В результате ЧП погиб один человек , еще шесть пострадали.

Возбуждено уголовное дело.

Обрушения Законы Работа Чиновники
09 апреля 2024, 22:46
«Болеет много лет». Соседка рассказала о напавшей с ножом на женщину в лифте в Подмосковье
Pixabay
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Жительница Сергиева Посада порезала в лифте пожилую соседку ножом. Сейчас обе женщины находятся в реанимации. Соседка напавшей рассказала «360», что 46-летняя Елена проходила лечение в психиатрической больнице.

«Эта женщина болеет уже много лет. Она думала, что ее преследуют соседи и долго писала об этом по разным инстанциям. Ее все знают в полиции в Москве и здесь», - отметила она.

По словам собеседницы «360», женщина постоянно с собой в сумке носила электрошокер.

«Поэтому не было бы ножа, то воспользовалась электрошокером», - предположила соседка.

Конфликт произошел в минувшую субботу, 6 апреля. Жительница Сергиева Посада по неизвестным причинам стала выталкивать из лифта свою 66-летнюю соседку. В ходе конфликта Елена ножом нанесла знакомой удары в области живота и шеи. Потом она сама порезала себе предплечье и вызвала экстренные службы.

Сын пострадавшей от нападения рассказал «360», что его мать находится в больнице в тяжелом состоянии.

Больницы Женщины Сергиев Посад Полиция
09 апреля 2024, 21:57
Бездомный ротвейлер напал на жителей Советска
Freepik
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Ротвейлер набросился на жителей Советска возле продуктового магазина. После этого пес напал на детей, сообщил источник «360».

По его словам, собака бегала возле магазина и пыталась укусить прохожих. Позже ей удалось попасть в здание торговой точки, где она напала на трех школьников.

Прохожие и медики скорой пытались своими силами усмирить агрессивное животное, но у них не получилось. Тогда к ним на помощь пришел местный участковый, который смог успокоить ротвейлера.

Похожий случай произошел ранее в Люберцах. Пес бойцовской породы напал на четырехлетнего мальчика в подъезде жилого дома. Ребенок получил множественные раны головы, руки и бедра.

Дети Собаки Животные Магазины

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