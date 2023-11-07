Перепугавших людей в центре Петербурга ряженых «омоновцев» оштрафовали

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Выходку с переодеванием компания устроила 28 октября на Невском проспекте у дома № 126.

Приятели изображали сотрудников силовых структур , пугая прохожих и создавая негативный образ работы правоохранителей.

«[Они] положили людей на землю, били палками, использовали страйкбольное оружие, чем игнорировали правила приличия, демонстрировали неуважение к обществу», - подчеркнули в пресс-службе.

При этом некоторые из нарушителей были в одежде, схожей с форменной одеждой сотрудников ОМОН.

Правонарушители с протоколами не согласились и заявили, что надели просто черную одежду, берцы, чехлы от бронежилета, а надпись ОМОН, по их версии, означает «отряд мобильный организации настроения».

Мировой судья признала всех восьмерых виновными по административной статье о незаконном ношении форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов. Каждому из них назначили штраф в размере 1300 рублей.

Форменное обмундирование суд постановил конфисковать.