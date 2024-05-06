Переносившая пациента санитарка сломала позвоночник в больнице Екатеринбурга
Санитарка сломала позвоночник, когда переносила пациента в Свердловской областной клинической психиатрической больнице. Об этом сообщили Ura.ru в пресс-службе прокуратуры.
Дежурный врач попросил женщину и медсестру помочь пересадить лежачего пациента с кровати в кресло-каталку.
«Во время подъема пациента санитарка почувствовала резкую и очень сильную боль в спине, не удержалась и упала на пациента», - уточнили в прокуратуре.
Спустя несколько дней пострадавшую санитарку госпитализировали. Госинспектор труда постановил, что нарушение допустило учреждение.
Прокуратура подала в суд иск о взыскании с больницы в пользу санитарки 450 тысяч рублей. Требования ведомства удовлетворили. После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует восстановление трудовых прав санитарки.