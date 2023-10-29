Переломы и сотрясение мозга нашли у младенца из московской квартиры с мусором

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Накануне младенца нашли в захламленной квартире на Нижегородской улице в Москве. Мальчик ползал среди кучи мусора. Ребенка экстренно доставили в больницу.

По данным канала, при первом осмотре врачи нашли у ребенка открытый перелом плеча, который уже начал зарастать, неправильно сросшиеся переломы предплечья и бедер, синяки, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

То, что ребенок остался жив после такого числа повреждений, - настоящее чудо, отметили врачи. Сейчас они стараются спасти его и стабилизировать состояние.

В ходе допроса мать ребенка объяснила его травмы тем, что случайно упала на него во время приступа эпилепсии. По предварительной версии следствия, мальчика сильно избивали.

Оперативники выяснили, что мальчик это третий ребенок женщин. Двух старших ранее забрали соцработники. Суд лишил ее родительских прав. Мать вместе с сожителем доставили в следственный отдел.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего или иного лица».