«Переломы и кровотечение». Пострадавшая в ДТП на юго-востоке Москвы рассказала о своем состоянии

Женщина сообщила, что она стояла на остановке, когда «Нива» вылетела с автомобильной дороги на непроезжую часть. Она успела немного отойти в сторону, однако автомобиль все же наехал ей на ногу. В результате жительница столицы получила травмы - сейчас она находится в больнице и ждет операцию.

«Пока лежу. Кровотечение еще началось. Переломы и кровотечение», - поделилась о своем состоянии собеседница «360».

По ее словам, бригада медиков приехала достаточно быстро и своевременно оказала необходимую помощь. Пострадавшей наложили временную повязку.

В пресс-службе столичной прокуратуры уточнили, что пять человек , которые пострадали в результате ДТП, экстренно госпитализировали.

Сам 22-летний водитель рассказал, что его машину занесло после сильного снегопада, из-за чего он влетел в остановку, где стояли люди. Он подчеркнул, что переживает из-за несчастного случая.