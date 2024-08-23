23 августа 2024, 15:47

Переговоры не нужны. Муфтий призвал разобраться с радикалами в ИК-19 силой

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Переговоры с радикалами, захватившими заложников в колонии под Волгоградом, вести нельзя. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал муфтий Волгоградской области Бата Кифах Мохамад.

«Добрым словом уговаривать их? Увещевать? После того, как эти бандиты убили и натворили сегодня? Подчеркну: с преступниками нужно говорить с позиции силы», - сказал он.

Переговоры Захват заложников в ИК-19 в Волгоградской области
23 августа 2024, 16:25
«Я в шоке». Волгоградский муфтий призвал наказать захватчиков в ИК-19 по всей строгости
Телеканал «360»
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Муфтий центрального духовного управления мусульман Волгоградской области Мохамад Бата Кивах готов поехать в колонию № 19, где захватили заложников, но пока информации о том, что он уже отправился туда — нет. Об этом 360.ru рассказал его заместитель Мурат-Ходжа Абсаматов.

«При необходимости он наготове [ехать], если вдруг какая-то помощь нужна будет», - отметил он.

Абсаматов добавил, что появлялась информация, будто к месту ЧП отправили имама - духовное лицо, но подтверждения этому тоже нет.

«Муфтий уже высказался. Он пояснял, что с террористами переговоров быть не может», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Позже сам Бата Кифах Мохамад сказал 360.ru, что пока никуда не поехал. Участвовать в переговорах с радикалами его никто не приглашал.

«Пока операция идет. Лучше, я думаю, дождаться результатов», - высказался он о происходящем в колонии.

Подобной ситуации никогда не было, признался он. События потрясли муфтия.

«Я сам в шоке <…> Это очень тяжело видеть. Будем молиться, чтобы все хорошо <…> Это самые настоящие преступники, надо их по всей строгости наказать, думаю, органы с ними разберутся», - сказал он.

Заключенные, назвавшие себя членами ИГИЛ * , захватили сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии. Они жестокого убили и тяжело ранили нескольких человек.

* «Исламское государство», ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в России.

Заключенные ФСИН Переговоры Захват заложников в ИК-19 в Волгоградской области
23 августа 2024, 14:22
Мулла приедет в ИК-19 для переговоров с арестантами, захватившими заложников
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В ближайшие полтора часа в исправительную колонию № 19 приедет мулла из Волгоградской мечети. Об этом сообщил Telegram-канале Mash.

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23 августа 2024, 13:35
Сотрудников ФСИН взяли в заложники на заседании комиссии в Волгоградской области
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Несколько заключенных захватили сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии колонии Волгоградской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.

Есть пострадавшие. Одного сотрудника ФСИН убили.

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К месту происшествия выехала машина скорой помощи. Однако информации о пострадавших пока не поступало.

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