15 февраля 2024, 17:10

Переевшая белка застряла на балконе в Москве

РИА «Новости»
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Молодая белка застряла на балконе квартиры на улице Профсоюзная в Москве и не смогла выбраться самостоятельно. Грызуна пришлось вызволять отряду СпасРезерв. О происшествии рассказали в пресс-службе организации.

Пожилые дамы, хозяйки квартиры, баловали животное угощениями, поэтому белка часто захаживала к ним в гости через щель в ограждении балкона. Но в этот раз грызун, перекусив, не смог выбраться на волю.

«Белочка не смогла пролезть в щелочку обратно. Видимо, какой-то орешек оказался лишним», - сыронизировали в пресс-службе.

Пенсионерки вызвали на помощь спасателей. Команда специалистов поймала белку сачком и, проконсультировавшись с зоологом, отпустила ее на свободу в ближайшем лесу.

Сотрудники спасательного отряда отметили, что в преддверии периода размножения, в конце февраля - начале марта, белки активно ищут место для гнездования и готовятся к рождению потомства.

Москвичи более 400 раз сообщили о попавших в беду животных через портал «Наш город». Большинство происшествий случается с кошками и собаками, однако иногда в беде оказываются и экзотические звери.

Спасатели Животные Москва
15 февраля 2024, 16:40
В дом престарелых в Красногорске пришли с обысками
РИА «Новости»
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Уголовное дело возбудили в Красногорске после сообщений о жестоком обращении с пенсионеркой в доме престарелых. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК.

По данным ведомства, сотрудники частного пансионата для престарелых допустили противоправные действия против одной из постоялиц. В результате женщине потребовалась госпитализация.

Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Следователи и криминалисты провели обыск в пансионате, допросили свидетелей.

Также проверку по факту случившегося начала прокуратура Подмосковья. В пресс-службе уточнили, что изначально сюжет о работе дома престарелых и пострадавшей постоялицы вышел в эфире одного из федеральных каналов.

«В ходе проверки прокуратура установит все обстоятельства произошедшего, даст оценку соблюдению требований законодательства», - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Прокуратура РФ СК РФ
15 февраля 2024, 16:09
Нападавших с молотком на прохожих подростков задержали в Волгограде
РИА «Новости»
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Правоохранители задержали трех подростков, которые угрожали прохожим молотком и грабили их в Волгограде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

В дежурную часть обратились трое волгоградцев. Они сообщили, что группа молодых людей украла у них деньги, мобильные телефоны и ювелирные украшения, угрожая молотком.

Одного из пострадавших сильно избили. Мужчину госпитализировали с ушибами и переломами.

«Полицейские при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали на одной из улиц города подозреваемых», - уточнили в ведомстве.

Задержанными оказались двое несовершеннолетних молодых людей 16 и 17 лет, а также 18-летний юноша. Злоумышленники сознались в содеянном. Все награбленное они сдали в ломбард. Средства уже успели потратить. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Юношей арестовали.

В Москве избили актера Андрея Пакалова. Причиной драки стала его шуба. Артист получил сотрясение мозга, ушиб носа, а также у него зафиксировали сколотые зубы.

Уголовное дело МВД РФ
15 февраля 2024, 14:58
Мосбиржа назвала сбой на сервере редкой технической ошибкой
РИА «Новости»
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Мосбиржа назвала сбой на сервере, который вызвал приостановку торгов 13 февраля, редкой технической ошибкой. Об этом РИА «Новости» рассказала пресс-служба торговой площадки.

«Сбой на сервере Мосбиржи 13 февраля был редкой технической ошибкой, но ни один производитель не даст 100% гарантию, что такое не повторится», - заявили представители.

Кроме того, в пресс-службе Мосбиржи уточнили, что остановку торгов на фондовом рынке 14 февраля спровоцировали неполадки в конфигурации основного сервера торгово-клиринговой инфраструктуры. Это произошло после попытки исправить проблему, возникшую 13 февраля - аппаратную ошибку основного сервера.

В 11:35 торги на фондовом рынке вновь запустили.

Деятельность на других платформах Московской биржи, включая срочный, валютный и рынок драгоценных металлов, а также операции с депозитами и кредитами на денежном рынке, продолжались без перебоев.

Мосбиржа Москва
15 февраля 2024, 14:16
Мать показала видео издевательств над сыном в детсаду Уссурийска
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Мать мальчика, пострадавшего от рук воспитательницы в частном детсаду Уссурийска, предоставила видеозапись камер наблюдения, на которых сотрудница швыряла ее сына на кровать и закрывала лицо одеялом. В беседе с «360» женщина призналась, что испытала шок от увиденного, а когда потребовала объяснений, в учреждении ей заявили, что все произошедшее «нормально».

«Закинула за руки в группу» Мать ребенка отметила, что в тот день ребенок в принципе не хотел идти в садик после занятий в кружке по развитию. Мальчик долго сидел на лавочке, воспитательница тогда не нашла ничего лучше, чем буквально закинуть его за руки в помещение, отметила женщина.

«Я волновалась за сына, вернувшись домой, стала через онлайн-трансляцию смотреть камеры, которые находились в группе. Около 50 минут мой сын плакал, воспитатель не пыталась его успокоить, а отвела в угол комнаты, где нет обзора камеры, и, закрыв спиной, что-то с ним там делала», - подчеркнула собеседница «360».

После того, как воспитатель отошла от ребенка, мать увидела. что сын плачет еще больше и держится руками за голову. Затем, по словам женщины, сотрудница сада сняла с него всю одежду и вышла из группы, а мальчик остался стоять голым и продолжал плакать.

«В таком виде он и ходил по группе, пока ему не помогла одеться бывшая нянечка из другой группы», - возмутилась собеседница «360».

На звонки матери воспитатель не отвечала Затем вернувшаяся в комнату воспитательница стала грубо швырнула ребенка на кроватку. А после мать увидела, как та схватила одеяло и положила его на лицо сыну, закрыв мальчику всю голову.

«Мой сын пытался убрать ее руки, но не мог этого сделать, и воспитатель его не отпускала. Я сделала скриншот с экрана своего телефона, с которого все это наблюдала, сразу стала звонить ей, но она не взяла трубку», - добавила мать.

В состоянии шока мать поехала в садик, там сообщила о произошедшем основательнице учреждения. Но она ответила, что это нормально, поразилась женщина.

«Воспитатель на мой вопрос, зачем она закрывала лицо и рот моему ребенку одеялом, спокойно ответила мне, что делала это для того, чтобы он не кричал и что она надеется, что мой сын больше в ее группу не придет», - добавила собеседница «360».

Тогда мать забрала ребенка из сада и отвезла его в травмпункт, где у него обнаружены гематомы по всему телу. Сейчас в случившемся разбираются следователи. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Дети СК РФ

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