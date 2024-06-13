«Как сказала медсестра, как сама видела мама, это передозировка анестезии , так как ребенка не взвешивали. Мы еще обратили на это внимание, почему ребенка не взвешивали», - сказала она.

Мальчику ввели препарат, когда мама держала его на руках. По словам Кристины, он уснул, а медсестра говорила, когда нужно перестать введение лекарства. Однако врач предложил продолжить, чтобы ребенок точно уснул.

Мальчика уложили на кушетку, а матери предложили сходить за кофе. Ей объяснили, что операция займет три часа, и она вышла из кабинете, но через некоторое время увидела подъехавший к клинике реанимобиль. Женщина ринулась обратно, но ее не пускали в операционную, объяснила собеседница 360.ru.

«Потом сообщили, что ребенок умер, возникли трудности с дыханием, врач не смог справиться. Никто не извинялся, никто никакую помощнее предлагал», - уточнила Кристина.

Она прибыла в клинику примерно через 40 минут после случившегося. Кристину возмутило, что представители медучреждения пытались выпроводить ее и мать.

«У нас такого горе произошло, полиция ходит, а прием также ведется, труп лежит в соседнем кабинете», - возмутилась девушка.

Она уточнила, что перед посещением клиники ребенок сдал все анализы. Кристина предположила, что смерть ее брата произошла из-за неопытности врача. Погибший мальчик - приемный ребенок. Его взяла семья под опеку несколько лет назад.

«Он стал полноценным членом семьи. У него была операция на сердце несколько лет назад, все нормально было. А здесь ошибка, халатность врача, который погубил жизнь ребенка», - резюмировала Кристина.

По факту смерти ребенка прокуратура Красноярска организовала проверку по поводу качества оказания медицинских услуг. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.