22 июля 2024, 22:08

«Переборщил». Друг владельца смертельного квеста в Махачкале рассказал, как начался пожар

Freepik
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Происшествие на смертельном квесте в Махачкале, где при пожаре погибли две молодые девушки — это страшная ошибка аниматора. Об этом заявил друг владельца квеста в беседе с 360.ru.

«Это ошибка аниматора, который именно в этот злосчастный вечер решил провести эксперимент и взял с собой баклажку бензина, как мы знаем, или керосина. Зажег перчатку и по неосторожности <…> переборщил с этой порцией керосина, которую нанес себе на перчатку», - рассказал он.

По его словам, рукавица должна была загореться и просто напугать участников квеста. Однако все пошло не по плану, рука ведущего тоже воспламенилась, а недалеко от него находилась емкость с горючим веществом. В итоге начался пожар.

По информации источника, ошибившемуся аниматору около 19 лет, он вел квесты примерно год. До этого все выступления проходили идеально. Также организация прошла все проверки на пожарную безопасность. Сам владелец не знал, что на мероприятии будут трюки с огнем и горючим, заявил источник. Сейчас все причастные к случившемуся находятся под следствием.

Как рассказал другой источник 360.ru, на квесте погибли две студентки , которые пришли туда со своими спутниками - 19-летняя А. и 25-летняя М. По его данным, М. работала в стоматологии и училась в медицинском учреждении.

Уголовное дело Дагестан Пожары
22 июля 2024, 22:34
Иномарка в Москве перевернулась, пострадал подросток
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Подросток пострадал в ДТП с легковой машиной в Москве в поселении Первомайское. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, автомобиль BMW съехал в кювет и перевернулся. Несовершеннолетнего пассажира отвезли в Коммунарку в детский стационар. По предварительным данным врачей скорой помощи, у него закрытый перелом ключицы.

Ранее другая авария случилась на севере Москвы. Такси и BMW столкнулись на проезде Шокальского. В результате ДТП госпитализировали шофера иномарки, таксисту также понадобилась помощь, но после осмотра его отпустили домой. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Еще одна авария случилась 16 июля в столице. Там в автомобиль ГАИ въехала BMW.

Дети ДТП Иномарки Москва
22 июля 2024, 22:29
Пропавшая в Северной Осетии тургруппа из Долгопрудного вышла на связь
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Тургруппа из Долгопрудного, пропавшая в Северной Осетии, вышла на связь. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«С ребятами все хорошо. Они живы и здоровы. Вместе с руководителем группы дети сейчас отдыхают в палаточном лагере», - написал глава региона.

Нештатная ситуация возникла из-за того, что группа отметилась в МЧС чуть позже запланированного времени, пояснил Воробьев.

Группу из 10 детей и двух взрослых искали спасатели Северо-Осетинского поисково-Спасательного Отряда МЧС России. Специалистам удалось установить, что туристы остановились в районе перевала Ход.

Туризм Андрей Воробьев Долгопрудный Москва
22 июля 2024, 20:28
Пожар в Большом Сухаревском переулке Москвы локализовали
Пресс-служба МЧС
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Возгорание в здании в Большом Сухаревском переулке Москвы локализовали. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его информации, огонь распространился на площади около 100 квадратных метров. Дептранс перекрыл движение на дороге. Пожар локализовали примерно в 20:00, сообщил источник.

«Горят утеплитель и деревянная обрешетка на кровле двухэтажного административного здания», - сообщили в МЧС.

Причины возникновения возгорания выясняют спецслужбы под контролем Мещанской межрайонной прокуратуры Москвы.

Вечером 22 июля в районе жилого комплекса «Митино Парк» разгорелся пожар. Очевидцы заявили, что видели белый дым.

Пожары МЧС РФ Москва
22 июля 2024, 20:20
Легковушка вспыхнула на подземном паркинге у «Охотного ряда»
Pxhere
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В Москве на минус четвертом этаже подземной парковки ТЦ «Охотный ряд» загорелась машина. Подробности 360.ru сообщил источник.

«Пострадавших нет, горит машина Mitsubishi Galant», - сообщил он.

Возгорание началось под капотом авто.

Telegram-канал Mash сообщил, что на место происшествия прибыли более 150 пожарных, людей из торгового центра эвакуировали. Предварительно, произошло короткое замыкание.

Ранее крупный пожар произошел на штрафстоянке в Мытищах. Загорелись девять легковушек, пожарные ликвидировали открытое горение на общей площади 105 квадратных метров.

Машины Москва

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