Перебегавший ЮВХ в Москве пешеход попал под колеса грузовика
Грузовой автомобиль наехал на пешехода, который пытался перебежать Юго-Восточную хорду в Москве в неположенном месте. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного дептранса.
По данным ведомства, авария произошла в районе 1-го Грайвороновского проезда, у дома 2, строение 3. На месте сейчас работают городские экстренные службы.
О состоянии пострадавшего пешехода информации нет.
Водителям посоветовали искать пути объезда участка, где произошла авария, так как движение там сейчас затруднено.
Ранее смертельная авария произошла на северо-востоке Москвы. Там пешеход попал под колеса трамвая. Известно, что 50-летний мужчина был в наушниках и переходил пути в неположенном месте.
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