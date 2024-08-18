Пепел от вулкана Шивелуч присыпал поселок на Камчатке

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«В результате пеплового выброса из вулкана Шивелуч зафиксировали выпадение незначительного количества вулканического пепла в поселке Усть-Камчатск. Жизнедеятельность населения не нарушена», - отметили в сообщении.

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщил, что вулкан выбросил столб пепла на высоту до восьми километров над уровнем моря. Специалисты установили оранжевый код опасности для авиации.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Камчатки. Эпицентр находился в акватории Тихого океана в 108 километрах. Спасатели Петропавловск-Камчатского городского округа проверят здания, которые могли пострадать при землетрясении.