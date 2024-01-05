05 января 2024, 20:56

Пенсия из «банка приколов». Почтальон годами обманывал доверчивого москвича

Freepik
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В Москве 84-летний мужчина годами получал пенсию фальшивыми купюрами. Пожилого человека обманывал знакомый почтальон. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Почтальон несколько лет приносил пенсию доверчивому москвичу. Тот складывал купюры в сейф и рассчитывал, что за это время ему удалось накопить около двух миллионов рублей.

В конце декабря прошлого года мужчина все же решил использовать свои сбережения: дал пятитысячную купюру социальной работнице, чтобы та оплатила коммунальные услуги. Оказалось, что деньги были фальшивыми. Тогда пенсионер проверил остальные сбережения и выяснил, что купюры из сейфа куплены в «банке приколов». Теперь почтальона-мошенника разыскивает полиция.

В конце декабря 19-летнюю москвичку задержали по подозрению в хищении у 84-летнего пенсионера более двух миллионов рублей. По версии следствия, в мошеннической схеме она исполняла роль курьера.

Пенсия Банки Пенсионеры Мошенничество Деньги Полиция
05 января 2024, 21:12
Пропавшего в начале декабря уральского школьника нашли в Подмосковье
РИА «Новости»
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Почти месяц понадобился сотрудникам полиции, чтобы найти пропавшего 15 летнего школьника. В последний раз семья видела юношу 7 декабря, когда он уходил в школу. В пятницу, 5 января, стало известно, что мальчика нашли в деревне Иваново городского округа Егорьевск в Подмосковье. Об этом со ссылкой на пресс-службу УМВД по Екатеринбургу сообщило Ura.ru.

Правоохранители подчеркнули, что никаких противоправных действий в отношении подростка никто не совершал. Мальчика не похищали и не вывозили силой.

«Молодой человек самовольно ушел из дома и не хотел возвращаться из-за желания вести самостоятельную жизнь», - заявили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что беглеца вычислили по камерам видеонаблюдения.

Родственница пропавшего мальчика в беседе с изданием E1.Ru сообщила, что юноша уже находится дома с родителями. Она подчеркнула, что это тихий и спокойный ребенок, поэтому никто никогда не думал, что он может сбежать.

Журналисты выяснили, что мальчик рос полной семье, где кроме него воспитываются еще трое детей. Конфликтов с родителями, учителями и одноклассниками у него никогда не было.

Не все поиски пропавших без вести заканчиваются так хорошо. Красноярский главк МВД сообщил, что исчезнувший в ночь на 31 декабря игрок баскетбольного клуба «Барнаул» и воспитанник молодежной команды ЦСКА Антон Петухов упал с моста в Енисей. В ведомстве пояснили, что об этом свидетельствуют записи камер видеонаблюдения. Спасатели и поисковики приступили к обследованию реки и притоков реки в поисках тела пропавшего спортсмена.

Урал Дети МВД РФ Школьники Полиция
05 января 2024, 20:39
Более 350 человек эвакуировались из Театра Луны в Москве
Unsplash
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Прорыв трубы отопления произошел в Театре Луны на улице Малая Ордынка в Москве прямо во время представления. Об этом сообщил источник «360».

На место оперативно вызвали спасателей. По предварительным данным, 360 человек покинули здание самостоятельно. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Специалисты устанавливают обстоятельства ЧП.

В июле 2023 года трубу с кипятком прорвало в московском торговом центре на Кутузовском проспекте.

Четверо сотрудников гипермаркета погибли , еще 11 людям потребовалась госпитализация.

Следователи возбудили по факту аварии уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

Театры Москва
05 января 2024, 20:30
Два пациента наркологического отделения погибли при пожаре в Свердловской области
РИА «Новости»
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В ночь на пятницу, 5 января, в здании наркологического отделения ЦМСЧ № 31 ФМБА России в Новоуральске произошел пожар. Об этом сообщило местная газета «Нейва» в сообществе «ВКонтакте».

Возгорание началось в одной из палат на четвертом этаже. Предположительно, загорелась койка. Причина пожара устанавливается.

Два пациента погибли. Еще два человека пострадали, их доставили в приемное отделение больницы. Остальных пациентов наркологии - всего 26 человек - переместили в отделение психиатрии.

Среди пострадавших есть медсестра больницы, которая помогала эвакуировать пациентов. Ее с серьезными ожогами увезли в областную больницу в Екатеринбурге. Еще одна пострадавшая пациентка находится в реанимации.

Вечером в четверг, 4 января, крупный пожар произошел в больнице в немецком городе Ильцене. Один человек погиб, шестеро серьезно пострадали, еще несколько человек получили легкие ранения.

Пожары Больницы Россия Екатеринбург Свердловская область
05 января 2024, 20:01
Экскурсионный автобус сгорел в Рязанской области
Пресс-служба МЧС
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В селе Пощупово в Рязанской области загорелся экскурсионный автобус. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«В 12:04 поступило сообщение о пожаре в экскурсионном автобусе у села Пощупово Рыбновского района», - указали в ведомстве.

В тушении возгорания задействовали четыре человека и две единицы техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

В настоящее время причина пожара в автобусе и оценка ущерба устанавливаются.

Ранее возгорание электробуса произошло на зарядной станции в районе Алтуфьево в Москве. Очевидцы заметили задымление и вызвал пожарных. По предварительной версии, электробус загорелся во время зарядки на станции. Людей в нем не было.

Аналогичное ЧП произошло с маршрутным автобусом в Челябинске.

Маршрутка задымилась и вспыхнула , когда подъезжала к остановке «Училище».

Пожары МЧС РФ Автобусы

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