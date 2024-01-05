Пенсия из «банка приколов». Почтальон годами обманывал доверчивого москвича

Почтальон несколько лет приносил пенсию доверчивому москвичу. Тот складывал купюры в сейф и рассчитывал, что за это время ему удалось накопить около двух миллионов рублей.

В конце декабря прошлого года мужчина все же решил использовать свои сбережения: дал пятитысячную купюру социальной работнице, чтобы та оплатила коммунальные услуги. Оказалось, что деньги были фальшивыми. Тогда пенсионер проверил остальные сбережения и выяснил, что купюры из сейфа куплены в «банке приколов». Теперь почтальона-мошенника разыскивает полиция.

В конце декабря 19-летнюю москвичку задержали по подозрению в хищении у 84-летнего пенсионера более двух миллионов рублей. По версии следствия, в мошеннической схеме она исполняла роль курьера.