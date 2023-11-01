Пенсионеров из Тюмени выписала из квартиры собственная дочь

Жительница Тюмени выписала своих родителей - пожилую пару - из квартиры, переоформив жилье на себя. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад в связи с нарушением прав пенсионеров. Об этом сообщил информационный центр СК России.

Пожилые супруги уехали на некоторое время на лечение, но при возвращении домой не смогли попасть в квартиру. Пока их не было, родственница переписала недвижимость на себя и поменяла замки.

«По словам пенсионеров, их родная дочь переоформила квартиру на себя, пока они проходили лечение в медицинском учреждении», - указали в ведомстве.

Глава СК поручил исполняющему обязанности СУ СКР по Тюменской области Александру Бессмельцеву подготовить отчет по ситуации.

Ранее 41-летняя жительница Челябинска обокрала 71-летнего пенсионера. Женщина работала на него в качестве домработницы и во время уборки присвоила найденные в шкафу 100 тысяч рублей. Подозреваемая уже имела две судимости ранее.