22 июля 2024, 08:38

Пенсионерку заперли на выходные в поликлинике в Амурской области

РИА «Новости»
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В Благовещенском районе разыскали пожилую женщину, которая пропала 20 июля. Ее обнаружили в закрытой поликлинике, сообщила пресс-служба поисково-спасательного отряда «Амур».

«Бабушка найдена в областной поликлинике. Она оказалась там заперта с 20 июля. Все это время родные, полиция и наш отряд занимались ее поиском», - сообщили добровольцы.

Участники поисково-спасательной операции исследовали 15 километров обочин трассы, дворы микрорайона, где жила пенсионерка, и все село Игнатьево. По информации отряда, она в порядке.

В Можайске спасатели помогли 82-летнему пенсионеру с нарушением памяти. Мужчина ушел в магазин и заблудился, в экстренные службы позвонила его жена. Пенсионера нашли на грунтовой дороге у деревни Денисьево.

Спасатели Пенсионеры
22 июля 2024, 08:16
Один человек попал в реанимацию после ДТП в Приморье
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В Анучинском районе иномарка под управлением мужчины без водительских прав съехала в кювет. Пострадали пять человек, из них одного направили в реанимацию, сообщила прокуратура Приморского края.

Авария произошла 22 июля на 92-м километре автодороги Осиновка - Рудная пристань. Виновником надзорное ведомство назвало водителя Toyota Mark X, который сел за руль, не имея водительских прав.

«Житель Уссурийска <…> совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием и наездом на препятствие», - сообщила пресс-служба.

Пострадали все пять человек, находившиеся в салоне автомобиля, в том числе водитель 1991 года рождения. Один из пассажиров попал в реанимацию. Началась доследственная проверка.

В ДТП на трассе Р-228 в Саратовской области тоже пострадали пять человек. Mazda столкнулась с грузовиком в Вольском районе.

ДТП Приморье Машины
22 июля 2024, 01:09
Выпавший из окна гостиницы в Петербурге мальчик умер
РИА «Новости»
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Шестилетний мальчик умер в больнице имени Раухфуса в Петербурге. Его доставили туда после падения из окна гостиницы на Невском проспекте, сообщила «Фонтанка».

Ребенок выпал из окна пятого этажа в субботу, 20 июля. У него диагностировали тяжелые травмы. По предварительным данным, мальчик приехал в Россию вместе с родителями из Саудовской Аравии. По факту падения назначена проверка.

Похожий случай произошел в Ленинградской области. Восьмилетний мальчик выпал из окна пятого этажа, когда находился один в комнате. Ребенок умер от несовместимых с жизнью травм.

Ранее двухлетний мальчик погиб при падении из окна на 11-м этаже жилого дома на Союзном проспекте Москвы. Ребенок находился в квартире вместе с матерью, которая ненадолго отвлеклась от него на домашние дела.

Дети Ленинградская область Россия Москва
21 июля 2024, 21:10
Бойцовые собаки чуть не растерзали женщину в Севастополе
Freepik
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Две бойцовские собаки напали на женщину, которая шла по улице в Севастополе. Прохожую госпитализировали с укусами, сообщил Telegram-канал«ЧП Симферополь».

Две бойцовские собаки напали на женщину, которая шла по улице в Севастополе. Прохожую госпитализировали с укусами, сообщил Telegram-канал «ЧП Симферополь».

На кадрах было видно, как на идущую по улице женщину накидываются несколько собак породы стаффордширский терьер. Они валят ее на землю, а та пытается от них отбиться.

Очевидцы нападения помогли пострадавшей и вызвали скорую помощь. Также на месте работали полицейские. Сейчас хозяев агрессивных собак разыскиваются.

Ранее в башкирском селе Старые Маты трехлетняя девочка скончалась после нападения обычной дворовой собаки. Пес сидел на цепи в хозяйском доме.

До этого появились видео с нападением питбуля на прохожих в Санкт-Петербурге. Агрессивный пес покусал девушку и мужчину. В отношении владельца питбуля возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Уголовное дело Скорая помощь Видео Собаки Севастополь
21 июля 2024, 20:21
Школьница утонула в реке в Башкирии на глазах у подруги
Пресс-служба МЧС
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Купание в реке Деме около деревни Ильчигулово в Башкирии закончилось смертью девятилетней девочки. Спасатели приступили к поиску тела утонувшей школьницы, сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что жертв могло быть больше. Девочка пришла на речку вместе с подругой, которая пыталась ее спасти, но чуть не утонула сама. Выжившую школьницу из воды достали свидетели происшествия.

Найти тело утопленницы очевидцы не смогли и вызвали на место экстренные службы. В ближайшее время на реку прибудут водолазы, которые займутся прочесыванием дна водоема. В пресс-службе подчеркнули, что участок, где утонула девочка, не оборудовали для купания.

МЧС России заявило, что только за минувшую субботу, 20 июля, в водоемах утонули 38 взрослых и двое детей. Все они зашли в воду в непредназначенных для этого местах, а некоторые совершеннолетние решили поплавать после распития алкоголя.

Дети Башкирия МЧС РФ Реки

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