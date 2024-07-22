Пенсионерку заперли на выходные в поликлинике в Амурской области

«Бабушка найдена в областной поликлинике. Она оказалась там заперта с 20 июля. Все это время родные, полиция и наш отряд занимались ее поиском», - сообщили добровольцы.

Участники поисково-спасательной операции исследовали 15 километров обочин трассы, дворы микрорайона, где жила пенсионерка, и все село Игнатьево. По информации отряда, она в порядке.

В Можайске спасатели помогли 82-летнему пенсионеру с нарушением памяти. Мужчина ушел в магазин и заблудился, в экстренные службы позвонила его жена. Пенсионера нашли на грунтовой дороге у деревни Денисьево.