Пенсионерку сбил грузовик в Свердловской области
В Свердловской области фура сбила пенсионерку. Женщина скончалась в больнице от полученных травм. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Авария произошла 16 февраля в Ивделе. Мужчина за рулем грузовика Volvo двигался в сторону Югорска. На дорогу вышла 77-летняя женщина. Она пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате чего женщина попала под колеса большегруза. Сам водитель признался, что не заметил пешехода.
«Госавтоинспекция сообщает, что 77-летняя женщина-пешеход от полученных травм скончалась в больнице на вторые сутки после ДТП», - уточнили в ведомстве.
По факту аварии правоохранители проведут расследование.
Еще одно смертельное ДТП произошло 19 февраля на МКАД. В ночь на понедельник перед развязкой с Можайским шоссе столкнулись два грузовика и один легковой автомобиль. Как сообщил источник «360», знакомый с ситуацией, в одной из фур погиб человек.