19 февраля 2024, 11:15

Пенсионерку сбил грузовик в Свердловской области

РИА «Новости»
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В Свердловской области фура сбила пенсионерку. Женщина скончалась в больнице от полученных травм. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Авария произошла 16 февраля в Ивделе. Мужчина за рулем грузовика Volvo двигался в сторону Югорска. На дорогу вышла 77-летняя женщина. Она пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате чего женщина попала под колеса большегруза. Сам водитель признался, что не заметил пешехода.

«Госавтоинспекция сообщает, что 77-летняя женщина-пешеход от полученных травм скончалась в больнице на вторые сутки после ДТП», - уточнили в ведомстве.

По факту аварии правоохранители проведут расследование.

Еще одно смертельное ДТП произошло 19 февраля на МКАД. В ночь на понедельник перед развязкой с Можайским шоссе столкнулись два грузовика и один легковой автомобиль. Как сообщил источник «360», знакомый с ситуацией, в одной из фур погиб человек.

Больницы Грузовики ДТП Свердловская область
19 февраля 2024, 12:01
«Няня бросила и ушла курить». В коридоре ЖК «Лондон Парк» нашли голого ребенка
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Петербуржцы обнаружили в первой башне ЖК «Лондон парк» ребенка. Мальчик ходил по 20 этажу совершенно голый. Подробно о происшествии в беседе с «360» рассказал житель дома Федор.

«Голый ходил туда-обратно. <…> Не говорил, звуков не издавал, ходил просто по этажу. Прямо совсем голый», - заявил петербуржец.

Он сообщил, что мальчика нашли соседи. Они вызвали охрану и разместили объявление о ребенке в домовых чатах.

«Я пошел проверить, так ли это, и помочь организовать поиски [родителей]. Увидел ребенка голого, [сообщение] подтвердилось, с ним охранник уже был», - указал мужчина.

Мальчик был полностью голый, поэтому его укутали в куртку охранника. Позже жильцы дома подобрали ребенку одежду. Через некоторое время нашлась и мать малыша. По словам Федора, она приехала в Петербург с ребенком, чтобы тот прошел лечение. Женщина оставила мальчика с няней, а сама ушла в аптеку.

«Семья приехала на реабилитацию ребенка, ребенок особенный, поэтому он не говорил. <…> Мама ушла в аптеку, с ее слов, в доме была няня. Няня выпила и, скорей всего, на балкон выходила покурить. Дверь открыла, и ребенок выскользнул», - объяснил мужчина.

Он добавил, что няня не заметила отсутствия ребенка и уснула. Свет в квартире остался гореть.

«Тарабанили туда много раз. Не один, не два и не пять. Никто не открыл. Если там кто-то и был (а там какие-то шорохи были), то нам никто не открыл, потому что был просто в „коматозе“ человек», - заключил петербуржец.

Мужчина отметил, что матери ребенка придется приехать в отделение полиции, так как жильцы до ее прихода уже передали мальчика специальным службам.

Ранее житель Новосибирска нашел новорожденного ребенка рядом с многоквартирным домом. Младенца доставили в больницу и поместили в реанимацию.

Санкт-Петербург Дети Мужчины
19 февраля 2024, 12:00
Охранники магазина в Москве потребовали у пенсионерки 50 тысяч рублей за неоплаченную колбасу
Freepik
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В Москве 74-летняя пенсионерка забыла оплатить в магазине колбасу. Ее задержали работающие в супермаркете охранники и потребовали у нее 50 тысяч рублей, чтобы они не вызывали полицию. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации СМИ, в сетевом супермаркете на Рублевском шоссе пожилая женщина расплатилась и пошла к выходу, но ее остановили охранники. Они завели пенсионерку в служебное помещение и достали из ее сумки неоплаченную колбасу. Пенсионерка попыталась извиниться, говоря, что забыла про колбасу случайно, но один из охранников начал угрожать вызовом полиции и возбуждением уголовного дела.

Женщина показала чек, доказывая, что остальные покупки она оплатила, и заявила, что может отдать деньги за колбасу прямо на месте. Однако секьюрити настаивал на уплате штрафа в десятикратном размере.

Чтобы собрать требуемую сумму в 50 тысяч рублей, пенсионерка одолжила деньги у подруги и сняла еще 40 тысяч в банковском отделении. Вернувшись в магазин, женщина положила собранные средства за монитор видеонаблюдения.

Ранее столичные полицейские задержали мужчину за кражу у пенсионеров денег и слухового аппарата. Общая сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей.

Штрафы Преступления Мошенничество Магазины Деньги Москва
19 февраля 2024, 11:28
Москвич больше пяти лет насиловал дочь и снимал это на видео
Freepik
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В Москве возбудили уголовное дело на местного 50-летнего жителя, подозреваемого в изнасиловании дочери, не достигшей 14 лет. Ему уже предъявили обвинение, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что с июня 2018 года по январь 2024-го москвич в квартире жилого дома на улице Бирюлевской, а также в частном доме в Подмосковье систематически насиловал свою малолетнюю дочь. Более того, он снимал весь процесс на видео.

Потерпевшая смогла рассказать о происходящем только спустя несколько лет своей знакомой. Та сразу же сообщила об этом в правоохранительные органы.

Мужчину задержали и обвинили по статьям об изнасиловании не достигшей четырнадцатилетнего возраста, иных насильственных действиях сексуального характера и изготовлении порнографических материалов.

В ближайшее время следователи планируют выйти в суд с требованием об аресте подозреваемого.

Ранее полиция задержала в Москве мужчину, подозреваемого в педофилии. Предположительно, он затащил в свою квартиру 12-летнюю девочку и надругался над ней.

Дети Педофилы Изнасилования Москва
19 февраля 2024, 11:26
Бургерную в Приморье после массового отравления закрыли до устранения нарушений
Unsplash
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Прокуратура Приморья предъявила в суд иск для устранения нарушений в работе бургерной в Дальнереченске. В кафе отравились порядка 60 человек. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

«Прокуратура в судебном порядке добивается устранения нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, повлекших отравление граждан в кафе», - указали в ведомстве.

Прокурорская проверка показала, что бургерная нарушала законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. По решению суда, кафе запретили оказывать услуги общественного питания до фактического устранения нарушений.

Ранее Telegram-канал «112» заявил о массовом отравлении жителей Дальнереченска. По информации издания, в наггетсах и соусах одного из кафе обнаружили сальмонеллу. Работу бургерной приостановили, по факту отравления возбудили дело.

Суд Питание Приморье

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