Пенсионерку сбил грузовик в Свердловской области

Петербуржцы обнаружили в первой башне ЖК «Лондон парк» ребенка. Мальчик ходил по 20 этажу совершенно голый. Подробно о происшествии в беседе с «360» рассказал житель дома Федор.

«Голый ходил туда-обратно. <…> Не говорил, звуков не издавал, ходил просто по этажу. Прямо совсем голый», - заявил петербуржец.

Он сообщил, что мальчика нашли соседи. Они вызвали охрану и разместили объявление о ребенке в домовых чатах.

«Я пошел проверить, так ли это, и помочь организовать поиски [родителей]. Увидел ребенка голого, [сообщение] подтвердилось, с ним охранник уже был», - указал мужчина.

Мальчик был полностью голый, поэтому его укутали в куртку охранника. Позже жильцы дома подобрали ребенку одежду. Через некоторое время нашлась и мать малыша. По словам Федора, она приехала в Петербург с ребенком, чтобы тот прошел лечение. Женщина оставила мальчика с няней, а сама ушла в аптеку.

«Семья приехала на реабилитацию ребенка, ребенок особенный, поэтому он не говорил. <…> Мама ушла в аптеку, с ее слов, в доме была няня. Няня выпила и, скорей всего, на балкон выходила покурить. Дверь открыла, и ребенок выскользнул», - объяснил мужчина.

Он добавил, что няня не заметила отсутствия ребенка и уснула. Свет в квартире остался гореть.

«Тарабанили туда много раз. Не один, не два и не пять. Никто не открыл. Если там кто-то и был (а там какие-то шорохи были), то нам никто не открыл, потому что был просто в „коматозе“ человек», - заключил петербуржец.

Мужчина отметил, что матери ребенка придется приехать в отделение полиции, так как жильцы до ее прихода уже передали мальчика специальным службам.

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