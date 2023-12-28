28 декабря 2023, 23:19

Пенсионерку избили палкой в доме престарелых в Кемеровской области

РИА «Новости»
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Правоохранители провели проверку в Кемеровской области после случая избиения в доме престарелых. Как сообщило РИА «Новости», по итогам проверки возбудили уголовное дело.

Внимание региональных СК и прокуратуры привлекла публикация с видео в одном из Telegram-каналов. На кадрах избили пенсионерку в новокузнецком доме престарелых «Рэмели».

По словам внука потерпевшей, бабушку поселили в трехкомнатный номер. Врачи обещали предоставить пожилой женщине лучшие условия для проживания, но потом начались трудности. Две недели родственников не пускали к ней и редко отвечали на телефон.

Когда бабушку удалось навестить, она уже лежала в закрытой комнате «для буйных». Пострадавшая рассказала, что не принесла стакан воды соседке и разозлила этим врача. В итоге сотрудница избила пенсионерку палкой. На теле женщины были множественные ссадины.

Также у потерпевшей исчез телефон и половина личных вещей. Как отметила управляющая домом престарелых, мобильник потом нашли и вернули. Других комментариев женщина не дала.

Ранее суд в Хабаровской области приговорил жителя Комсомольска к 11,5 года колонии строгого режима за убийство пенсионерки. Жертва поругалась с мужчиной из-за того, что тот пришел домой слишком пьяный.

Правоохранители провели проверку в Кемеровской области после случая избиения в доме престарелых. Как сообщило РИА «Новости» , по итогам проверки возбудили уголовное дело.

Пенсия Уголовное дело Пенсионеры Женщины Избиения
28 декабря 2023, 18:34
Появились подробности пожара в многоэтажке на северо-востоке Москвы
Телеканал «360»
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Пожар в жилом доме в Северо-Восточном округе Москвы унес жизнь курьера. Мужчина, надышавшись угарным газом, умер в салоне автомобиля скорой помощи, сообщил источник «360».

По его данным, вместе с доставщиком, предположительно, был еще один мужчина. Они привезли заказ на 18-й этаж. К тому моменту лестничную площадку уже заволокло черным дымом. Вернуться назад курьеры не смогли, так как все лифты уехали.

Напарник выжил, его увезли в больницу. Фургон курьеров до сих пор остается во дворе дома, где произошел серьезный пожар.

Утром 28 декабря в четырехкомнатной квартире на 18 этаже загорелись мебель и личные вещи. Пламя распространилось на площади в 50 квадратных метров. Всего спасли 17 человек с 15, 17, 18, 19 этажей. Пострадали семеро взрослых и один ребенок. Последнего увезли в Филатовскую больницу. О его состоянии не уточняется.

Пожары Москва 2023
28 декабря 2023, 16:51
Таксист в Москве похитил у пассажира 170 тысяч рублей
Freepik
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Против 45-летнего водителя такси в Москве, которого подозревают в обмане пассажира на 170 тысяч рублей, возбудили уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что в районе Орехово-Борисово Южное к полицейским обратился 52-летний мужчина. Он сообщил, что стал жертвой таксиста-мошенника.

Следствие установило, что в столичном аэропорту заявитель нашел таксиста и договорился с ним о поездке до улицы Генерала Белова. Водитель оценил стоимость услуги в две тысячи рублей.

Однако, приехав в пункт назначения, таксист ввел на терминале оплаты крайне завышенную сумму. Клиент приложил к устройству смартфон для совершения платежа и позже заметил, что у него списалось больше 170 тысяч рублей.

В итоге таксиста задержали и на время следствия отправили под домашний арест.

Ранее Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал таксистов за повышение цен в непогоду. По его словам, это просто спекуляция.

Мошенничество Такси Москва 2023
28 декабря 2023, 14:15
Пешеход пострадал в ДТП на Рублевском шоссе в Москве
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В результате дорожной аварии на Рублевском шоссе в Москве пострадал пешеход. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, на перекрестке столкнулись два автомобиля, из-за чего один их них, марки Ford, выехал на тротуар и совершил наезд на пешехода. Пострадавшего 30-летнего мужчину госпитализировали.

Прокуратура Западного административного округа взяла на контроль установление обстоятельств аварии и результаты процессуальной проверки.

Ранее в Ставропольском крае мужчина, которого лишили водительских прав, стал виновником смертельной аварии. За рулем Lada он вылетел с дороги в кювет, где наехал на опору ЛЭП и перевернулся. В результате произошедшего погибла 45-летняя пассажирка.

ДТП Москва 2023
28 декабря 2023, 11:39
Автобус в Балашихе смял цветочный павильон. Появились фото с места ДТП
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В Балашихе на улице Свердлова произошло ДТП. Рейсовый автобус врезался в цветочный павильон и смял его. Никто не пострадал, сообщило Главное управление МВД России по Московской области.

Полиция показала фото с места аварии. Павильон не обрушился полностью, но сильно накренился. Удар повредил товар и холодильное оборудование.

РЕН ТВ сообщил, что в момент столкновения в киоске находилась женщина. Она не пострадала. Водитель объяснил журналистам, что его занесло во время движения.

Массовая авария произошла на юге Москвы. Столкнулись пять машин , в том числе грузовик и такси. Никто не пострадал, помощь медиков и спасателей не потребовалась.

Авария произошла 28 декабря после полуночи. На улице Свердлова водитель рейсового автобуса не справился с управлением и врезался в цветочный павильон. Автобус ехал без пассажиров, никто не пострадал. Началась проверка.

МВД РФ ДТП Балашиха Полиция

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