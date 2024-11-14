14 ноября 2024, 11:36

Пенсионерка умерла после укола в Подмосковье

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Пенсионерка умерла после укола в ягодицу в больнице в Балашихе. Об этом сообщила Telegram-каналу Shot дочь 87-летней женщины.

Пенсионерку увезли в неврологическое отделение местной больницы из-за проблем с сосудами головного мозга. Когда в палату вошла медсестра, женщина попросила уколоть в определенную ягодицу, так как другая сторона вся исколота и сильно истощена.

Дочь погибшей отметила, что медсестра отказалась ждать, пока пенсионерка перевернется. В результате пожилая женщина закричала от боли во время укола.

Спустя время медики выяснили, что ей повредили седалищный нерв. Ночью она мучилась от боли, а на утро встала с кровати и сломала бедро. Ее перевели в травматологию. По словам дочери, пенсионерку не осмотрели и сразу положили в палату. Соседки по палате рассказали, что женщине становилось хуже, у нее синели губы. Она звала на помощь, но врачи не приходили.

Когда пациентка затихла, все решили, что она уснула. Медсестра, пришедшая взять кровь, обнаружили пенсионерку мертвой.

Дочь 87-летней женщины обратилась в суд и в другие инстанции. Согласно проверке Минздрава, после перелома пациентку должны были отправить в отделение интенсивной терапии. Там ее могли бы спасти. При этом, по словам дочери умершей, травматолог, которого они ждали весь день, якобы провел осмотр после 21:00. Тогда пациентка уже скончалась.

Суд постановил, что руководство больницы должно выплатить дочери погибшей 100 тысяч рублей в качестве компенсации. Женщина планирует подавать апелляцию.

Суд Больницы Минздрав Женщины Балашиха
14 ноября 2024, 12:25
Управляющая компания опровергла слухи о рейдерском захвате дома в Мытищах
РИА «Новости»
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УК «Премьер» опровергала информацию о рейдерском захвате дома № 4 на Юбилейной улице в Мытищах другой управляющей компанией ДЖС. Представители «Премьера» рассказали 360.ru, что жильцы отказались проводить общее собрание собственников многоквартирного дома с ними и обратились в другую компанию.

«ДЖС обратились к нам с просьбой заключить договор подряда до окончания ОСС. Поскольку дом уходит, мы не возражаем, с сегодняшнего дня они зашли по договору подряда на клининг и эксплуатацию. Управление домом до окончания ОСС остается за нашей организацией», - ответили в УК.

Однако жильцы дома утверждали, что представители управляющей компании «Премьер» отдали ДЖС ключи. Подозрительные люди якобы ходят по подъездам, смотрят технические помещения. Собрание собственников не проводилось, а жильцы вообще против компании ДЖС.

Слова представителей «Премьера» собственники назвали ложью. Одна из жительниц дома рассказала 360.ru, что УК удалила все чаты с ними.

«Они же без нашего согласия не могут даже договор с ДЖС заключить», - возмутилась собеседница 360.ru.

Ранее жители новостроек в жилом комплексе «Датский квартал» в Мытищах жаловались на управляющую компанию «Сервис 24». Городская прокуратура привлекла организацию к административной ответственности.

Скандалы Мытищи
14 ноября 2024, 10:13
Школьницу ударили ножом на квесте «Техасская резня» в Москве
РИА «Новости»
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Аниматор московского квеструма во время интерактивной игры «Техасская резня. Кожаное лицо» ударил 14-летнюю девочку ножом и сломал ей палец. Об этом сообщил РБК.

По данным издания, девочку в апреле этого года без согласования и в обход регламента допустили к участию в квесте. Пресс-служба платформы Quest Stars подтвердила, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по заявлению матери школьницы.

Руку пострадавшей восстановили. В отношении сотрудников квеструма провели проверку, а аниматора отстранили от работы, отметили в Quest Stars.

Ранее в Москве 19-летней участнице квеста «Последняя экскурсия. Выжить любой ценой» выстрелили в лицо. Студентка получила травму шеи, ожог и небольшое кровотечение. Владелица квеста Юлия Царская объяснила, что аниматор действовал не по сценарию и пронес на игру свой реквизит. Нарушившего правила безопасности актера уволили. Жизни и здоровью пострадавшей девушки ничего не угрожает.

Следственный комитет России Москва
14 ноября 2024, 09:58
Родители отравившихся насмерть детей под Красноярском переехали к родственникам
Пресс-служба Следственного комитета
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Родители четверых детей, насмерть отравившихся в Красноярском крае, перебрались жить к родственникам. Об этом со ссылкой на данные регионального СК сообщило РИА «Новости».

Мать погибших детей на момент отравления была на девятом месяце беременности. В краевой прокуратуре подтвердили, что 8 ноября она родила здорового мальчика в перинатальном центре Ачинска.

Живущая в селе Красная сопка семья из шести человек обратилась в больницу с симптомами отравления 21 сентября. Погибли четверо детей: 13-летний мальчик, а также девочки 12,11 и шести лет. На посуде в доме обнаружили следы инсектицидов. В Следственном комитете по Красноярскому краю и Республике Хакасия выяснили, что содержимое найденных баллонов с дихлофосом соответствует заявленному производителем.

Отца семьи заподозрили в непреднамеренном убийстве детей. Перед отравлением он распылил во всех комнатах средство от насекомых. На допросе мужчина признался, что после обработки инсектицидом он не проветрил как следует помещения.

Красноярский край Смертельное отравление в Красноярском крае
14 ноября 2024, 01:54
Грузовые ж/д перевозки остановили между Крымом и Запорожьем из-за обвала моста
РИА «Новости»
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Министерство транспорта и транспортной инфраструктуры Запорожской области объявило о приостановке грузового железнодорожного сообщения с Крымом. Поезда поставили на стоп из-за обрушение автомобильного моста в Джанкойском районе, сообщил ТАСС.

«Восстановить сообщение предполагается в течение суток, сразу после завершения разбора обрушившегося моста на территории Крыма», - уточнили в запорожском Минтрасе.

Там добавили, что рисков долгосрочной остановки железнодорожного движения нет. Пассажирам рассказали, что пассажирские поезда из Крыма в Ростов-на-Дону не ходят через Донбасс.

Переправа между селами Изумрудное и Маслово рухнула вечером 13 ноября. Пострадали два человека, никто не погиб.

Крым Поезда Обрушение моста в Джанкое

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