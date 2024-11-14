Пенсионерка умерла после укола в Подмосковье

Пенсионерку увезли в неврологическое отделение местной больницы из-за проблем с сосудами головного мозга. Когда в палату вошла медсестра, женщина попросила уколоть в определенную ягодицу, так как другая сторона вся исколота и сильно истощена.

Дочь погибшей отметила, что медсестра отказалась ждать, пока пенсионерка перевернется. В результате пожилая женщина закричала от боли во время укола.

Спустя время медики выяснили, что ей повредили седалищный нерв. Ночью она мучилась от боли, а на утро встала с кровати и сломала бедро. Ее перевели в травматологию. По словам дочери, пенсионерку не осмотрели и сразу положили в палату. Соседки по палате рассказали, что женщине становилось хуже, у нее синели губы. Она звала на помощь, но врачи не приходили.

Когда пациентка затихла, все решили, что она уснула. Медсестра, пришедшая взять кровь, обнаружили пенсионерку мертвой.

Дочь 87-летней женщины обратилась в суд и в другие инстанции. Согласно проверке Минздрава, после перелома пациентку должны были отправить в отделение интенсивной терапии. Там ее могли бы спасти. При этом, по словам дочери умершей, травматолог, которого они ждали весь день, якобы провел осмотр после 21:00. Тогда пациентка уже скончалась.

Суд постановил, что руководство больницы должно выплатить дочери погибшей 100 тысяч рублей в качестве компенсации. Женщина планирует подавать апелляцию.