Пенсионерка убила ухажера и только спустя 30 лет попалась полицейским

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По предварительной версии, женщина познакомилась с мужчиной в одном из заведений города. Позже он пригласил ее вместе с подругой к себе домой. В какой-то момент фигурантка и ее знакомый остались в одной комнате. Там между ними произошел конфликт, в результате чего женщина начала бить мужчину по шее и голове. Потом девушки ушли из квартиры.

Труп мужчины на следующее утро нашел его знакомый. На след предполагаемой убийцы правоохранители вышли через подругу, которую подозревали в другом преступлении. Ее отпечатки совпали со следами пальцев на месте убийства.

«С женщинами провели следственные и процессуальные действия, в ходе которых 63-летняя подозреваемая призналась в содеянном», - отметили в ведомстве.

Ранее в Красноярском крае завершили расследование уголовного дела 23-летней давности об убийстве двух подростков. В июне 2000 года две 16-летние девушки стали жертвами своего знакомого, который не хотел отдавать им долг.

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