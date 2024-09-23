Пенсионерка сломала позвоночник в лифте на юго-западе Москвы

«Пострадала 66-летняя женщина, у нее компрессионный перелом позвоночника», - сказал он.

По предварительной информации, у лифта не сработали тормоза во время движения со второго на первый этаж. В этот момент в кабине находилась женщина. После происшествия она смогла выбраться из лифта самостоятельно.

Медики доставили пострадавшую в больницу. Причины ЧП устанавливаются.

Ранее лифт обрушился в торговом центре «Афимолл» в Москве-Сити , в нем ехали трое пассажиров. Они выбрались из кабины, но им понадобилась помощь медиков.

Еще один случай обрушения произошел в Краснопресненском районе Москвы.

Лифт упал с высоты 15 этажа в закрытой на реконструкцию поликлинике. Внутри кабины находились двое рабочих, один из них погиб.