Пенсионерка потеряла 900 тысяч рублей из-за чужих покупок в интернете

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Банковскую карту на ходящую с трудом 73-летнюю женщину открыл зять. Мужчина положил на вклад деньги под проценты, чтобы накопить достаточную сумму, а карту оставил у себя. Для помощи пожилой родственнице он нанял молодую сиделку.

В один из дней зять пенсионерки обнаружил, что с карты единовременно списали 887 тысяч рублей за покупку в интернете, еще часть средств ушла переводом на неизвестный счет.

Мужчина обратился к полицейским за помощью. Правоохранители заподозрили в незаконной транзакции сиделку. Девушку задержали и доставили на допрос.

Ранее Центробанк предупредил россиян о новом способе мошенничества с переводом денег под угрозой «блокировки». В качестве новой легенды злоумышленники предложили своим жертвам перевести деньги на специальные защищенные счета ЦБ и получить их в центральном офисе наличными.

В качестве доказательства своих благих намерений мошенники записывали людей через онлайн-приемную регулятора и оставляли их номера телефонов. В результате пострадавшие получали СМС-уведомление с датой и временем визита в ведомство. В Центробанке подчеркнули, что на удочку клюнули несколько человек, которые потеряли десятки миллионов рублей. В ведомстве призвали не реагировать на подобные звонки.