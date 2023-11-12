12 ноября 2023, 19:19

Пенсионерка на Audi снесла остановку с людьми в Обнинске

РИА «Новости»
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Женщина за рулем Audi врезалась в автобусную остановку, на которой находились несколько человек. ДТП произошло 12 ноября в Обнинске, сообщила пресс-служба прокуратуры Калужской области.

По предварительной версии, 68-летняя горожанка на автомобиле при попытке совершить маневр перепутала педаль тормоза с газом, что привело к аварии. Никто не пострадал.

«Виновницу ДТП привлекли к административной ответственности. К ней будут приняты меры, направленные на взыскание причиненного ущерба», - уточнили в ведомстве.

Городская прокуратура взяла на контроль проведение проверки по обстоятельствам случившегося.

В Telegram-канале «ES!» разместили кадры ДТП. На видео Audi боком врезалась в такси, после этого иномарку немного развернуло. Автомобиль начал набирать скорость, вылетел на тротуар и врезался в остановку. Люди в панике разбежались.

Семь человек, в том числе четверо детей, получили травмы в результате столкновения двух автомобилей Lada в Татарстане

Пенсионеры ДТП ГИБДД
12 ноября 2023, 19:45
Массовое ДТП произошло на востоке Москвы
РИА «Новости»
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Четыре легковых автомобиля столкнулись в Измайлове на Северо-Восточной хорде. Есть пострадавшие. Об этом сообщил источник «360».

По его данным, после проверки медики обнаружили двух получивших травмы. О состоянии их здоровья пока нет точной информации.

Подробности произошедшего уточняются. На месте ДТП работают специальные службы.

Ранее три легковые машины столкнулись в центре Москвы. В результате аварии пострадали двое детей. Их экстренно госпитализировали.

ДТП Москва 2023
12 ноября 2023, 19:26
Дочь чемпиона мира по боксу обнаружили мертвой под окнами многоэтажки в Москве
РИА «Новости»
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Несовершеннолетнюю дочь чемпиона мира по боксу Григория Дрозда нашли мертвой под окнами дома на улице Авиаконструктора Сухого в Москве, сообщил Shot. По данным Telegram-канала, в этой многоэтажке живет семья спортсмена, квартира находится на 13-м этаже.

Источник канала уточнил, что ЧП произошло в минувшую субботу, 11 ноября. По его информации, в тот вечер спортсмен с супругой и трое их детей - 13-летняя дочь и два сына - были дома.

По предварительной информации, в семье случился небольшой конфликт, после которого девочка ушла в свою комнату. Когда к ней заглянул мать и отец - в помещении никого не было.

Тело подростка нашли под окнами с многочисленными травмами, добавил собеседник Shot.

По факту случившегося идет проверка. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Известно, что семья Дрозда не состояла на учете.

Дети Москва 2023
12 ноября 2023, 17:46
Названа причина аварийной посадки самолета «Победы» в Челябинске
РИА «Новости»
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Подавший аварийный сигнал при посадке в аэропорту Челябинска экипаж самолет авиакомпании «Победа» столкнулся с технической неисправностью воздушного судна — у борта не выпустились закрылки. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Подавший аварийный сигнал при посадке в аэропорту Челябинска экипаж самолет авиакомпании «Победа» столкнулся с технической неисправностью воздушного судна - у борта не выпустились закрылки. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В ведомстве напомнили, что самолет лоукостера выполнял рейс из Сочи в Челябинск.

«При заходе на посадку возникла техническая неисправность - не выпуск закрылок», - заявили пресс-службе.

На борту находились 181 пассажир, в том числе девять несовершеннолетних. Самолет благополучно приземлился. В результате аварийной посадки никто не пострадал.

Сотрудники Челябинской транспортной прокуратуры начали проверку по итогам которой они оценят соблюдение экипажем законодательства о безопасности полетов.

Прокуратура РФ Самолеты
12 ноября 2023, 17:12
Летевший из Сочи Boeing совершил аварийную посадку в Челябинске
РИА «Новости»
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Вылетевший из Сочи Boeing-737 совершил аварийную посадку в Челябинске, сообщило РИА «Новости». По данным источника агентства в оперативных службах, причиной экстренного приземления стала неисправность.

Авиация Сочи Челябинск

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