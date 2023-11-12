Пенсионерка на Audi снесла остановку с людьми в Обнинске

По предварительной версии, 68-летняя горожанка на автомобиле при попытке совершить маневр перепутала педаль тормоза с газом, что привело к аварии. Никто не пострадал.

«Виновницу ДТП привлекли к административной ответственности. К ней будут приняты меры, направленные на взыскание причиненного ущерба», - уточнили в ведомстве.

Городская прокуратура взяла на контроль проведение проверки по обстоятельствам случившегося.

В Telegram-канале «ES!» разместили кадры ДТП. На видео Audi боком врезалась в такси, после этого иномарку немного развернуло. Автомобиль начал набирать скорость, вылетел на тротуар и врезался в остановку. Люди в панике разбежались.

Семь человек, в том числе четверо детей, получили травмы в результате столкновения двух автомобилей Lada в Татарстане