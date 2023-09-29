Пенсионерка из Москвы приняла шум стиральной машины за гул дрона и вызвала полицию

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По информации журналистов, 82-летняя женщина, которая живет в многоэтажке на Кронштадтском бульваре, услышала подозрительный гул и решила, что ее соседи сверху запустили дрон. Пенсионерка, которая, по ее словам, раньше работала в КГБ, обратилась со своими опасениями в полицию.

Прибывшие правоохранители выяснили, что бдительная пенсионерка оказалась неправа, подозревая соседей в диверсии - у них просто работала стиральная машина.

Ранее в этом месяце пилоты двух пассажирских самолетов , следовавших в Москву, сообщили диспетчерам, что заметили беспилотник на высоте примерно 2,6 километра над землей. Однако в этот раз обошлось без происшествий - оба самолета не развернули над столицей.