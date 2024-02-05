05 февраля 2024, 01:57

Пенсионерка из Москвы отдала телефонным мошенникам более 3 млн рублей

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Мошенники запугали пенсионерку и обманом заставили ее отдать им все свои накопления — три миллиона и 600 тысяч рублей. Об этом написала пресс-служба московской прокуратуры в своем Telegram-канале.

По информации прокуратуры, мошенническая схема состояла из двух этапов. Сначала 66-летней москвичке позвонил на мобильный телефон мужчина, представившийся сотрудником сотового оператора. Собеседник убедил пенсионерку, что у нее заканчивается договор оказания услуг и его необходимо продлить. На телефон женщины пришли смс-сообщения с кодами, которые она должна была продиктовать.

После этого женщине позвонил другой человек - якобы представитель банка. Он заявил, что ее аккаунт взломали и убедил снять средства и переложить их на другой счет, который как раз и принадлежал мошенникам. В течение двух дней пенсионерка ездила по банкам, снимала деньги и перекладывала их на счет злоумышленников.

Ранее стало известно, что мошенники заставили 85-летнего москвича продать машину и квартиру.

Мошенники запугали пенсионерку и обманом заставили ее отдать им все свои накопления - три миллиона и 600 тысяч рублей. Об этом написала пресс-служба московской прокуратуры в своем Telegram-канале.

Банки Мошенничество Женщины Деньги Москва
05 февраля 2024, 01:57
Стали известны подробности полета пропавшего в Карелии вертолета Ми-8
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Пропавший в Карелии вертолет Ми-8 доставил петербургских спасателей на соревнования в Вытегру, затем ушел на дозаправку, а потом пропал с радаров. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Вертолет МЧС доставил спасателей на соревнования «Русский лед - 2024», а потом ушел на дозаправку в Петрозаводск.

Погодные условия были неблагоприятные - низкая облачность и слабая видимость, но полет разрешили. После вылета из Петрозаводска вертолет пропал с радаров. На борту находились три члена экипажа - командир воздушного суда, второй пилот и механик.

«Последний сигнал с вертолета был зафиксирован около 20:30 примерно в 20 километрах от села Деревянное, куда сейчас выехали спасатели на снегоходах», - уточнил канал.

Поиск вертолета затруднен из-за непогоды и невозможности зафиксировать сигнал от аварийного маяка.

Ранее в Бразилии потерпел крушение легкомоторный самолет. Погибли минимум пять человек. Еще два человека пропали без вести, в том числе ребенок.

Вертолеты Авиация Спасатели Санкт-Петербург
05 февраля 2024, 00:01
Ливень вызвал сход селя на жилой дом в Сочи
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Обрушившиеся на Сочи проливные дожди привели к сходу селя в Центральном районе города. Поток грязи обрушился на восьмиэтажный жилой дом на Клубничной улице и выбил панорамные окна в одной из нижних квартир. Видео от владельца пострадавшей недвижимости опубликовал Telegram-канал «ЧП Сочи».

Автор видео показал, что уцелевшее в рамах стекло измазано грязью. По словам владельца квартиры, съезжающую к дому почву держали бетонные плиты. Но сильный ливень размыл конструкцию и сформировал сель, который понесся в сторону жилого дома и ударил в панорамное окно. В результате происшествия никто не пострадал.

Пришедший в город-курорт ливень затопил дороги. По словам очевидцев, в районе Тепличной улице образовался фонтан из грязи , через который вынужденно проезжали водители. Кроме того под воду ушла проезжая часть на улице Чебрикова и в Виноградном переулке.

По прогнозу синоптиков, осадки останутся в Сочи до понедельника, 5 февраля, но на смену сильным дождями придет мокрый снег, а ветер усилится до 20-25 метров в секунду.

Сочи Погода
04 февраля 2024, 23:36
Пропавшую после «похищения» в Кирове девушку нашли
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Девушку из дома на улице Широтной в Кирове, которую под руки увели от подъезда двое мужчин, нашли вместе с ее «похитителями». Все трое давно знакомы между собой, попавшее в объектив камеры наблюдения поведение объяснили небольшим конфликтом. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД в своем Telegram-канале.

В ведомстве сообщили, что публикацию со снятым на камеру наблюдения роликом нашли в интернете. Их внимание привлекли комментарии, в которых говорилось, что девушку на видео похитили.

В ходе проверки правоохранители установили личности всех трех героев ролика. Они пояснили, что между собой они все знакомы давно, а ситуацию у подъезда объяснили небольшим конфликтом. Девушка объяснила полицейским, что противоправных действий в ее отношении никто не совершал Кировское издание ProGorod со ссылкой на соседей девушки по дому сообщало, что сотрудники полиции приходили с опросами в рамках проводимой проверки

МВД РФ Видео Россия Полиция
04 февраля 2024, 22:28
Вертолет МИ-8 пропал с радаров в Карелии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Экипаж вертолета Ми-8 МЧС перестал выходить на связь в Карелии. На его борту находятся три человека, сообщила пресс-служба ведомства.

«Организовали поисково-спасательные работы в районе села Деревянное», - уточнили в сообщении.

Вертолет пропал с радаров во время тренировочного полета над Онежским озером. По данным ведомства, сейчас к месту направились спасатели на судне на воздушной подушке и снегоходах. В готовность также привели самолет Ан-26 Аэронавигационной службы Северо-Запада.

Ранее самолет Ан-2 с тремя членами экипажа перестал выходить на связь во время полета Певек - Полярный - Певек. Позже его обнаружила поисково-спасательная группа. Пилотам пришлось экстренно посадить кукурузник недалеко от поселка Полярный. Все находившихся на борту люди получили травмы различной степени тяжести.

Вертолеты МЧС РФ

Новости по теме