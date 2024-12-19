19 декабря 2024, 16:03

Пенсионера весом 260 килограммов госпитализировали в Москве

РИА «Новости»
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В Москве госпитализировали 67-летнего мужчину весом 260 килограммов. Об этом сообщил 360.ru источник.

По его данным, врачи скорой обратились в экстренные службы с запросом о помощи, чтобы перенести пациента из машины в корпус клинической больницы имени Виноградова. Другой информации о происшествии нет.

Похожий случай произошел в столице 11 декабря. Медикам скорой понадобилась дополнительная помощь , чтобы вынести из квартиры мужчину весом более 200 килограммов. Ситуацию осложнило то, что жилище пациента было сильно захламлено. В итоге мужчину донесли до машины скорой помощи без дополнительных сил.

Больницы Скорая помощь Москва
19 декабря 2024, 10:47
Петербурженка хотела зайти в метро и погибла на входе. Ей не было и 40 лет
РИА «Новости»
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Жительница Санкт-Петербурга погибла, упав на входе на станцию метро «Пролетарская». Об этом сообщило издание «Фонтанка».

Накануне днем пассажирка заходила в подземку, но на входе оступилась, упала и ударилась головой о плитку, получив тяжелую черепно-мозговую травму. Ее доставили в больницу, но через несколько часов женщина умерла. Ей было 39 лет. Причиной гибели, по предварительным данным, стал разрыв кровеносного сосуда.

Изначально сообщалось, что погибшую насмерть зашибло дверью, однако на кадрах с камеры наблюдения отчетливо видно, что дверь ее не била, женщина упала уже после.

Накануне пассажирке стало плохо на эскалаторе станции метро «Авиамоторная» в Москве. Она упала на ступени, очевидцы помогли ей подняться. Прибывшие медики оказали женщине помощь на месте.

Санкт-Петербург Женщины Метро
19 декабря 2024, 10:45
Челябинцы сообщили об оцеплении Дворца культуры железнодорожников
РИА «Новости»
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В Челябинске оцепили дворец культуры железнодорожников (ДК ЖД). Об этом сообщило местное издание 74.RU.

На видеозаписи, опубликованной изданием, видно как рядом с ДК ЖД ходят люди с автоматами. На территории также заметили полицейские машины.

«Группа людей с оружием прошла с парковки ко входу во дворец, территорию оцепили», - уточнили журналисты.

По данным источника 74.RU в силовых структурах, сегодня рядом с дворцом культуры проходят учения сразу нескольких ведомств.

Накануне работники «Мособлпожспаса» приняли участие в общеобластных учениях по эвакуации. На тренировке спасатели отработали действия при ЧС.

Челябинск Полиция
19 декабря 2024, 10:08
Красноярского депутата и экс-бойца ММА приговорили к 160 часам работ за драку
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Бывший боец ММА и депутат Владимир Ивашкин устроил драку на дороге в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Потасовка произошла еще в августе этого года на кольцевой дороге на пересечении улиц 2-й Брянской и Брянской в городе Красноярске.

Депутат ехал за рулем иномарки Honda и не уступил дорогу встречной Audi. Водители вышли из машин на проезжую часть, и между ними завязалась словесная перепалка. Конфликт перерос в драку, во время которой Ивашкин пять раз ударил своего оппонента в лицо и бросил его на асфальт.

После этого бывший боец скрылся с места потасовки, а пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу с сотрясением мозга, переломом челюсти и глазницы, а также множественными синяками и кровоподтеками.

Свою вину Ивашкин не признал и заявил правоохранителям, что защищал свою мужскую честь. Однако суд, изучив записи с видеокамер, заключение экспертов и показания свидетелей, признал его виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Теперь депутат должен выплатить 120 тысяч рублей компенсации морального вреда, 40 тысяч рублей расходов на лечение и пройти 160 часов обязательных работ.

Ранее бурятского депутата Михаила Мишурина сняли с поста после того, как он совершил пьяное ДТП за рулем служебной машины.

Драки Суд Прокуратура РФ Депутаты Красноярский край
19 декабря 2024, 08:21
Число пострадавших при крушении поездов под Мурманском увеличилось до 31
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Число пострадавших в результате столкновения грузового и пассажирского поездов в Мурманской увеличилось до 31 человека, среди них пятеро детей. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

«По уточненной информации, в результате ЧП с поездом № 11 Мурманск - Санкт-Петербург пострадал 31 человек, из них пятеро детей. В больницу госпитализировали 14 человек, четверо в тяжелом состоянии. Погибли двое», - отметили в компании.

В РЖД пообещали выплатить по 2,2 миллиона рублей родственникам погибших. Также перевозчик выразил готовность предоставить бесплатную реабилитацию и лечение пострадавшим пассажирам в своих медицинских учреждениях. Кроме того, пассажиры получат выплаты от страховой компании.

Два поезда столкнулись в среду вечером во время прибытия состава на станцию Княжая в Мурманской области. Всего в вагонах находились 326 пассажиров.

Поезда Мурманская область

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