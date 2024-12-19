Пенсионера весом 260 килограммов госпитализировали в Москве

Бывший боец ММА и депутат Владимир Ивашкин устроил драку на дороге в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Потасовка произошла еще в августе этого года на кольцевой дороге на пересечении улиц 2-й Брянской и Брянской в городе Красноярске.

Депутат ехал за рулем иномарки Honda и не уступил дорогу встречной Audi. Водители вышли из машин на проезжую часть, и между ними завязалась словесная перепалка. Конфликт перерос в драку, во время которой Ивашкин пять раз ударил своего оппонента в лицо и бросил его на асфальт.

После этого бывший боец скрылся с места потасовки, а пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу с сотрясением мозга, переломом челюсти и глазницы, а также множественными синяками и кровоподтеками.

Свою вину Ивашкин не признал и заявил правоохранителям, что защищал свою мужскую честь. Однако суд, изучив записи с видеокамер, заключение экспертов и показания свидетелей, признал его виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Теперь депутат должен выплатить 120 тысяч рублей компенсации морального вреда, 40 тысяч рублей расходов на лечение и пройти 160 часов обязательных работ.

Ранее бурятского депутата Михаила Мишурина сняли с поста после того, как он совершил пьяное ДТП за рулем служебной машины.