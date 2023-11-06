По словам школьницы, незнакомец узнал, что та находится на борту без родителей. Мужчина назвал себя массажистом и настоял на бесплатном сеансе. После приземления девочка рассказала о навязчивых «услугах» отцу. Родитель обратился к работникам воздушной гавани. Они выяснили, что пассажира зовут Каримбой, ему 80 лет.

В публикации канала сказано, что в соцсетях мужчина активно ищет пару и знакомится в разных приложениях для встреч. Теперь Каримбоя ищут правоохранительные органы.

Ранее мигранта из Таджикистана задержали в Москве после попытки изнасилования 15-летней девочки. По данным следствия, нарушитель проходил мимо дома подростка в деревне Богородское. Когда он понял, что ее родителей дома нет, то проник в жилище, уволок школьницу в баню, начал целовать и раздевать.