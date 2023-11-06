06 ноября 2023, 05:28

Пенсионер всю дорогу приставал к девятилетней пассажирке рейса Сургут — Санкт-Петербург

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Блюстители порядка в Санкт-Петербурге ищут пожилого пассажира рейса из Сургута, который насильно делал массаж незнакомой девятилетней девочке во время всего полета. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По словам школьницы, незнакомец узнал, что та находится на борту без родителей. Мужчина назвал себя массажистом и настоял на бесплатном сеансе. После приземления девочка рассказала о навязчивых «услугах» отцу. Родитель обратился к работникам воздушной гавани. Они выяснили, что пассажира зовут Каримбой, ему 80 лет.

В публикации канала сказано, что в соцсетях мужчина активно ищет пару и знакомится в разных приложениях для встреч. Теперь Каримбоя ищут правоохранительные органы.

Ранее мигранта из Таджикистана задержали в Москве после попытки изнасилования 15-летней девочки. По данным следствия, нарушитель проходил мимо дома подростка в деревне Богородское. Когда он понял, что ее родителей дома нет, то проник в жилище, уволок школьницу в баню, начал целовать и раздевать.

Санкт-Петербург Домогательства Самолеты
06 ноября 2023, 04:19
Пропавшего под Челябинском мальчика нашли мертвым
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Челябинские спасатели обнаружили тело девятилетнего мальчика, пропавшего накануне в деревне Яраткулова Аргаяшского района. Ребенок провалился под лед на пруду и утонул, сообщила в Telegram-канале пресс-служба МЧС России по региону.

Ребенок пропал 4 ноября, он отправился кататься на велосипеде и пропал. Родители забеспокоились и обратились в полицию. Детские следы обнаружили на берегу пруда.

«Спасателями Кыштымского ПСО на лодке, в 60 метрах от берега на глубине 1,5 метра было обнаружено тело ребенка, извлечено из воды и передано сотрудникам полиции», - говорится в сообщении МЧС.

Спасатели добавили, что толщина льда в пруду составляет всего три сантиметра. Вероятно, это и стало причиной гибели ребенка.

В Красноярском крае трехлетний ребенок умер после того как съел приготовленную в домашних условиях котлету. Родители приготовили колбасу собственного производства, а из остатков фарша пожарили две котлеты, одну из которых съел сын. Ребенок скончался, не дождавшись транспортировки в районную больницу.

Дети МЧС РФ
06 ноября 2023, 03:06
Тела троих подростков обнаружили в квартире в Краснодаре
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Тела троих несовершеннолетних обнаружили в квартире в Краснодаре. По предварительной версии, причиной смерти могла стать передозировка наркотиками. СУ СК России по Краснодарскому краю завело уголовное дело, об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Тела двух подростков 16 и 17 лет обнаружила родственница в квартире на проспекте Чекистов.

«Женщина вызвала скорую медицинскую помощь и обратилась в правоохранительные органы. Прибывшими медиками была констатирована смерть несовершеннолетних», - сообщили в СК.

Позже полиция обнаружила тело их 16-летнего друга. В ходе осмотра правоохранители нашли приборы для курения и употребления наркотических средств. Следователи устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетних.

Экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева задержали в Краснодаре за торговлю наркотиками. Сотрудники полиции досмотрели 42-летнего бывшего защитника «Краснодара» и «Локомотива» и нашли у него в кармане пакет с порошком, который оказался наркотиком мефедроном.

Наркотики Дети Краснодар СК РФ
06 ноября 2023, 03:03
Трехлетний ребенок умер после съеденной котлеты в Красноярском крае
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Трехлетний ребенок в Красноярском крае скончался после того, как съел котлету. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Это случилось в многодетной семье, где помимо мальчика еще четверо детей. Родители приготовили колбасу собственного производства, а из остатков фарша пожарили две котлеты, одну из которых съел сын. Вскоре после обеда ребенок пожаловался на ухудшение самочувствия, мальчика стошнило.

Родители обратились в сельский фельдшерско-акушерский пункт. Состояние мальчика стало хуже, врачи вызвали вертолет для эвакуации ребенка в районную больницу. Однако до транспортировки пациент не дожил. Что именно вызвало такую реакцию, сейчас выясняют.

По словам матери, в тот день сын чувствовал себя хорошо, с утра веселился и играл с другими детьми. Когда мальчика повезли в больницу, в доме остался котенок. Питомец съел остатки котлеты с пола. Позже животное тоже погибло.

Против родителей возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Семью считали благополучной, на учет нигде не ставили.

Ранее школьника из Подмосковья госпитализировали после поедания шоколадки. По предварительной информации, ему диагностировали острый гастроэнтероколит.

Еда Дети Больницы
06 ноября 2023, 01:00
Пострадавший в драке с боксером студент рассказал подробности ЧП на Шлюзовой набережной
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Конфликт в центре Москвы, который закончился дракой и стрельбой, начался с классической просьбы закурить. Об этом Telegram-каналу Mash рассказал пострадавший, 21-летний студент Олег Гусаревич.

Молодой человек сообщил, что стоял с компанией, когда к нему подошел мужчина и повел себя по-хамски. Студент попросил не трогать его, но спортсмен среагировал неадекватно и завязалась потасовка со стрельбой.

Ранее выяснилось, что драку устроил 37-летний чемпион Европы по боксу Никита Иванов. Гусаревич заявил, что гордится тем, что смог ответить парой ударов боксеру, сам он никогда не занимался боевыми искусствами.

Студент сообщил, что чувствует себя не очень хорошо и намерен писать заявление на обидчика. Гусаревичу предстоит операция.

Стрелявшего задержала полиция. Выяснилось, что в арсенале спортсмена уже есть задержание три года назад за жестокое избиение соперника.

Драки Спортсмены Стрельба Студенты Москва 2023

Новости по теме