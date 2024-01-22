22 января 2024, 08:59

Пенсионер в Петербурге выехал на встречную полосу ЗСД из-за навигатора

Unsplash
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Полицейские привлекли к ответственности 74-летнего петербуржца, выехавшего на встречную полосу на Западном скоростном диаметре (ЗСД). Причиной нарушения стала ошибка при движении по навигатору, сообщила пресс-служба главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Информация о том, что по ЗСД по стороны съезда на Богатырский проспект по встречной полосе движется Renault Duster, поступила в полицию накануне, 21 января, в 11.25. Через некоторое время нарушителя остановили у дома № 19 (корпус 3) по Комендантскому проспекту. В отношении мужчины составили протокол по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона). Санкция по статье - штраф в пять тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

Ранее, 18 января, выезд водителя ВАЗ-2112 на встречную полосу обернулся смертельным ДТП. В результате столкновения автомобиля с ВАЗ 111130-22 23-летний водитель «двенадцатой» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице.

Санкт-Петербург Пенсионеры Машины Полиция
22 января 2024, 09:00
Третий человек умер после пьяной аварии на остановке в Южно-Сахалинске
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В Южно-Сахалинске скончался третий потерпевший в аварии с пьяным водителем на проспекте Мира. Выжила только школьница, ее состояние стабилизировали. Об этом сообщила прокуратура Сахалинской области.

«От полученных телесных повреждений трое пешеходов погибли, несовершеннолетняя потерпевшая находится в стабильном состоянии. Обвиняемый по уголовному делу задержан», - сообщила пресс-служба.

Авария произошла утром 4 января. По версии следствия, пьяный 25-летний парень без водительских прав ехал по проспекту Мира , не справился с управлением и сбил четырех человек на автобусной остановке. Две женщины погибли на месте, 10-летнюю девочку и мужчину госпитализировали.

Уголовное дело возбудили по части шестой статьи 264 УК России «Нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц». Суд постановил арестовать водителя.

В Екатеринбурге пьяный владелец иномарки протаранил трамвайную остановку на улице Челюскинцев. Никто не пострадал.

Уголовное дело Прокуратура РФ ДТП Алкоголь
22 января 2024, 07:24
Крыши двух зданий сорвало во Владивостоке из-за непогоды
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Во Владивостоке из-за сильного ветра сорвало крыши двух зданий. Об этом сообщили в местных пабликах и СМИ.

На улице Борисенко сорвало крышу производственного здания, написало издание «Вести: Приморье». Судя по кадрам с места событий, она рухнула на припаркованные машины. По данным СМИ, пострадавших нет.

А в районе кольца Запорожской крышу магазина сдуло на припаркованный Toyota Land Cruiser, сообщило PRIMPRESS. Машина получила повреждения. Сведения о пострадавших отсутствуют.

Из-за непогоды отменили несколько внутрикраевых рейсов. Как пояснила пресс-служба правительства Приморского края, техническое состояние посадочных площадок не позволило принять самолеты в Тернее, Светлой, Дальнегорске и Преображении.

Кроме того, движение через мост на остров Русский перекрыли для пассажирских автобусов, большегрузов, мотоциклов, прицепов и полуприцепов и ограничили до 40 километров в час для остального транспорта.

«Проезд есть ко всем населенным пунктам Приморья, после прошедшего в крае циклона. На дорогах работает техника для отчистки трасс от снега и наледи», - отметили в пресс-службе краевого правительства.

Уточняется, что расписание общественного транспорта не изменилось - из-за низких температур на маршрут утром не вышли лишь два автобуса по направлению Владивосток - Вольно-Надеждинское.

МЧС Приморского края попросило жителей воздержаться от поездок «за пределы населенных пунктов» из-за ухудшения погодных условий.

Приморье МЧС РФ Дороги Машины Владивосток
22 января 2024, 07:20
Пожарные спасли пять человек при пожаре в Измайлове
РИА «Новости»
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В пятиэтажке на востоке Москвы в Измайлове произошел пожар. Загорелись вещи в одной из квартир. Из дома спасли пять человек, в том числе ребенка, сообщил источник «360».

Пожарных вызвали к дому по 3-й Прядильной улице, 7 незадолго до полуночи. В пятиэтажном кирпичном доме произошло возгорание. Очаг находился в трехкомнатной квартире на первом этаже. Горели личные вещи и мебель, огонь охватил 20 квадратных метров.

Со второго и третьего этажей спасли пять человек. Среди них ребенок возрастом от девяти до 12 лет. В 00:13 объявили локализацию пожара.

Возгорание полностью ликвидировали в 00:15, сообщило ГУ МЧС России по Москве. В ведомстве подтвердили спасение пяти человек.

В Перми произошел пожар из-за включенной гирлянды. Хозяйка почувствовала запах гари, обесточила квартиру и потушила огонь.

Пожары МЧС РФ Москва
22 января 2024, 05:05
Не заметил поезда. Грузовик на переезде въехал в грузовой состав
Freepik
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Железнодорожно-автомобильная авария произошла в поселке Сысерть в пригороде Екатеринбурга. Водитель самосвала не заметил медленно идущий грузовой поезд и врезался в один из вагонов. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга в Telegram-канале.

Движение на этом участке уже восстановили.

В декабре прошлого года 70-летний водитель чудом спасся после того, как его машину протаранил поезд на переезде. Легковушку протащило около 300 метров. Перед столкновением водитель успел перепрыгнуть с водительского на пассажирское сиденье. Но самостоятельно выбраться из машины мужчина не смог - с одной стороны двери заблокировало поездом, с другой завалило снегом. Его извлекли спасатели. Пострадавший отделался царапинами.

«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не заметил товарный поезд и допустил с ним столкновение. В результате ДТП люди не пострадали», - уточнили в ведомстве.

Подробности аварии привел Telegram-канал Ural Mash. По его данным, водитель самосвала все же пострадал - у нег подозрение на переломы. Но от госпитализации мужчина отказался.

На фото с места аварии видно, что грузовик въехал в цистерну для перевозки нефтепродуктов. При этом кабина машины получила сильные повреждения.

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