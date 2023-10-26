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По информации издания, мужчина почувствовал недомогание и потерял сознание во время плавания по дорожке. Он резко пошел ко дну.

Его извлекли из воды уже без признаков жизни. Прибывшие врачи констатировали смерть. Предварительно, у мужчины случился сердечный приступ.

Точную причину смерти установят эксперты. Полиция начала проверку обстоятельств произошедшего.

Ранее пятилетняя девочка утонула в бассейне в Ленинском округе Подмосковья. Машина скорой помощи не приезжала в течение трех часов. Прибывшие спасатели уже не смогли реанимировать ребенка.