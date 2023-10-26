Пенсионер умер во время плавания в московском бассейне — СМИ
В московском бассейне во время тренировки по плаванию утонул 65-летний мужчина. Несчастный случай произошел в спортивном центре «Труд» на Варшавском шоссе. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По информации издания, мужчина почувствовал недомогание и потерял сознание во время плавания по дорожке. Он резко пошел ко дну.
Его извлекли из воды уже без признаков жизни. Прибывшие врачи констатировали смерть. Предварительно, у мужчины случился сердечный приступ.
Точную причину смерти установят эксперты. Полиция начала проверку обстоятельств произошедшего.
Ранее пятилетняя девочка утонула в бассейне в Ленинском округе Подмосковья. Машина скорой помощи не приезжала в течение трех часов. Прибывшие спасатели уже не смогли реанимировать ребенка.