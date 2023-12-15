15 декабря 2023, 19:04

Пенсионер умер в аэропорту Пулково в ожидании рейса в Москву

РИА «Новости»
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В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге умер пассажир, ожидавший самолета в Москву. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

На место происшествия прибыли врачи скорой помощи, которым осталось только констатировать смерть. Полиция начала проверку обстоятельств происшествия. Причину смерти пассажира выяснят в ближайшее время.

По информации СМИ , 71-летний житель Выборга скончался в кафе «Березка», расположенном на третьем этаже аэропорта.

Несколько недель назад пенсионер умер на борту самолета, следовавшего из Сургута в Москву. Уроженцу Азербайджана стало плохо во время полета. Бригаду медиков вызвали прямо к лайнеру, который прибыл в аэропорт Внуково, однако им не удалось спасти жизнь мужчине.

Самолеты Москва 2023
15 декабря 2023, 18:39
Змею в коробке нашли на улице в Москве
Freepik
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Прохожий нашел живую змею в коробке у остановки на Беловежской улице в Москве. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Рептилия, которая оказалась маисовым полозом, была испугана, но жива. Пока неизвестно, как она попала на улицу. Возможно, ее кто-то выбросил или потерял.

На место происшествия выехали специалисты, которые заберут змею.

В начале месяца агрессивную ядовитую змею заметили в жилом доме на Чертановской улице. Как она оказалась в квартире, не уточнялось.

Животные Москва 2023
15 декабря 2023, 18:26
Пара украла новогоднего оленя из-под елки на юге Москвы
Соцсети
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Во вторник, 12 декабря, молодая пара под видом фотосессии похитила декоративного новогоднего оленя, который стоял рядом с елкой в холле жилого комплекса «Ясный» на юге Москвы. Видео произошедшего появилось в чате жильцов.

На опубликованных кадрах видно, как после недолгой фотоссесии девушка быстро выключила светящуюся фигуру из розетки и скрылась вместе с ней и молодым человеком. Пропажу заметили жильцы комплекса, которые в комментариях выразили возмущение по поводу происшедшего.

«Бедные дети из неблагополучных семей, оставьте. Им нужнее», - написал один из жильцов.

В настоящий момент начался поиск злоумышленников.

Ранее двух подростков задержали за кражу туи на проспекте Буденного в Москве. Они приняли дерево за ель, перелезли через забор и вытянули дерево прямо из газона. Их действия попали на камеру видеонаблюдения.

Кражи Новый год Москва 2023
15 декабря 2023, 12:02
Человек упал на пути на фиолетовой ветке метро в Москве
РИА «Новости»
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Человек упал на пути на станции метро «Кузнецкий мост», из-за чего интервалы движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии увеличили.  Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

Подробной информации о состоянии упавшего на пути человека не поступало.

К настоящему моменту расписание начали вводить в график.

Сегодня в столице два человека погибли на железнодорожных путях на станциях Крекшино и Чухлинка. Движение поездов не остановили, они ходят в штатном режиме.

Накануне 18-летний подросток боксировал на платформе Курьяново и упал под поезд. В результате произошедшего молодого человека экстренно госпитализировали.

В начале месяца машинист метро вытащил из-под состава 15-летнюю девочку, когда она упала на рельсы на станции «Театральная». Ее забрали в больницу с серьезными травмами головы и гематомами.

Метро Москва 2023
14 декабря 2023, 19:45
Частный дом загорелся в Южном Бутове, в снегу застряла пожарная машина
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Частный дом загорелся в Южном Бутове Юго-Западного округа Москвы. Об этом сообщил источник «360».

В частном сектор на 1-й Павлоградской улице заметили черный дым. Возгорание произошло в доме № 16. Пожарные попытались проехать к зданию, однако дороги оказались слишком узкими и неочищенными от снега. В результате машина застряла.

Утром 12 декабря пожар произошел в Войковском районе столицы. В загоревшейся квартире находился пожилой мужчина.

Он погиб.

В тот же день пожар вспыхнул в частном доме в Новой Москве. Двухэтажное здание загорелось ранним утром. В результате в нем произошло обрушение кровли и перекрытий. Во время пожара пострадали семь человек, в том числе несколько детей.

Дороги Машины Москва 2023

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