03 января 2024, 23:15

Пенсионер умер у своей машины в Рязанской области

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Тело пенсионера нашли у его машины в Новомичуринске в Рязанской области. Об этом сообщила «Пронская газета» в своем Telegram-канале.

По данным издания, погибшим оказался 75-летний местный житель. По словам соседей, мужчина собирался поехать в баню. Сесть в машину он не успел - видимо, ему стало плохо. Соседка обнаружила его тело около автомобиля. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.

Сотрудники полиции уже опросили свидетелей и жену погибшего.

В конце декабря пенсионера забили до смерти на юге Москвы. Преступление произошло в Донском районе столицы. Тело 68-летнего москвича обнаружили в его квартире на Загородном шоссе. В убийстве заподозрили 33-летнего мужчину. По версии следствия, подозреваемый в пьяном состоянии поссорился с пенсионером. В ходе конфликта он схватил ножку от стула и несколько раз ударил пожилого мужчину. От полученных травм пострадавший скончался.

Пенсионеры Машины Полиция
03 января 2024, 22:56
Чемпион России по баскетболу среди молодежи исчез в Красноярске
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Игрок БК «Барнаул» Антон Петухов пропал в Красноярске. Об этом сообщили в группе клуба в Telegram-канале.

Красноярские волонтеры разместили ориентировку на поиск в соцсетях 1 января.

Согласно предварительной информации, спортсмен ушел из дома ночью 30 декабря, приблизительно в 03:30. На нем была серая шапка, белая синтепоновая куртку, салатовая кофта, черные джинсы и кроссовки. Парень также взял с собой мобильный телефон.

Приметы пропавшего: рост 205 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы, глаза карие. Среди особых примет отметили родинку на правой щеке и татуировку на левом предплечье с изображением Джокера.

Петухов является воспитанником красноярского «Енисея» и московского ЦСКА. С 2020 по 2023 год Петухов играл за столичный ЦСКА.

В составе столичного клуба баскетболист стал чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ и чемпионом первенства ДЮБЛ. Он перешел в «Барнаул» прошлым летом. В текущем сезоне Петухов успел провести шесть матчей.

Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву обнаружили спустя сутки поисков в кинотеатре одного из торговых центров Москвы.

Спортсмены Баскетбол
03 января 2024, 22:40
Пропавшего в Челябинске 10-летнего школьника нашли
РИА «Новости»
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Полиция и волонтеры завершили поиски 10-летнего мальчика, пропавшего в Курчатовском районе Челябинска утром 3 января. Об этом сообщили в Telegram-канале ИА «Челябинск сегодня».

«Ребенок найден. С ним все хорошо», - уточнил канал.

Днем писали, что школьник ушел из дома утром 3 января в неизвестном направлении. Ориентировки мальчика распространили в социальных сетях и СМИ. К поискам ребенка присоединились волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Позже появилась информация, что школьника нашли. Все это время мальчик находился у бабушки, проживающей в частном секторе.

Ранее 13-летний школьник пропал в Екатеринбурге. Местонахождение подростка неизвестно со 2 января. Ориентировка на мальчика появилась в группе поисково-спасательного отряда «Прорыв» в социальной сети «ВКонтакте».

Дети Волонтеры Челябинск Школьники Полиция
03 января 2024, 21:57
Младенец насмерть замерз на Алтае из-за бросившей его в Новый год матери
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Четырехмесячный ребенок умер от переохлаждения в Республике Алтай в неотапливаемом доме, где его с братом оставила мать. Об этом сообщило пресс-служба регионального СК России.

Все произошло в селе Подгорное Майминского района на Алтае. Женщина уехала 31 декабря в соседний населенный пункт, оставив двух маленьких детей одних без еды в неотапливаемом доме.

Вечером 3 января родственник пришел проведать семью. В доме он обнаружил тело четырехмесячного мальчика и его замерзающего двухлетнего брата. Ребенка госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Следователи возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Правоохранители изучат условия жизни и воспитания детей, а также работу органов системы профилактики с этой семьей.

Тело годовалой девочки ранее обнаружили на балконе квартиры жилого дома в Москве. Правоохранители задержали 17-летнюю мать ребенка.

Дети Преступления
03 января 2024, 21:54
Четыре человека насмерть отравились угарным газом в Подмосковье
РИА «Новости»
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Трое мужчин и женщина отравились угарным газом в подмосковном городе Люберцы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил в своем Telegram-канале СК по Московской области.

«Вечером в одной из квартир города Люберец без признаков жизни обнаружены тела двух мужчин. Двое женщин в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинское учреждение», - уточнили в ведомстве.

По предварительной информации, люди погибли из-за отравления угарным газом. На месте работают следователи и криминалисты, выясняя причины и обстоятельства произошедшего.

Подмосковная прокуратура также организовала проверку после гибели людей. По уточненной информации, в разных квартирах многоквартирного дома на улице Инициативная нашли тела трех мужчин и женщины, признаки насильственной смерти не обнаружили.

По результатам проверки могут принять меры прокурорского реагирования, если выяснится, что для этого имеются основания., уточнил ведомство в своем Telegram-канале.

Ранее житель Подмосковья погиб в съемной квартире из-за вытяжки соседнего кафе.

Смертность Люберцы Прокуратура РФ Газ Следственный комитет России

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