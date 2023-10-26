Пенсионер скончался на борту самолета рейса Сургут-Москва

По данным издания, 72-летнему уроженцу Азербайджана стало плохо во время полета вечером в среду, 25 октября. В 19:35 по московскому времени самолет прибыл в аэропорт Внуково. Бригаду медиков вызвали прямо к лайнеру. Однако специалисты не смогли спасти пожилого мужчину. Пенсионер скончался.

Что послужило причиной смерти, неизвестно.

В середине октября подобная история произошла с 60-летней пассажиркой самолета , выполнявшего рейс из Москвы в Сочи. Пенсионерке стало плохо во время полета. Экипаж лайнера решил экстренно сесть аэропорту Волгограда. Однако это не спасло жизнь женщины. Самолет прибыл в воздушную гавань в 17:15, медики констатировали смерть пенсионерки.

А пассажир летевшего из Санкт-Петербурга в Минеральные Воды самолета умер после драки на борту. Он вмешался в потасовку двух мужчин, один из которых ударил его по голове. От полученной травмы пассажир скончался.