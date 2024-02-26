Пенсионер повис на окне 12-го этажа жилого дома в Москве

По данным авторов статьи, едва держащегося на высоте мужчину обнаружили жильцы соседнего дома на улице Покрышкина. Мужчина чудом ухватился за оконную раму и несколько минут пытался ползти вдоль стены.

Небезразличные москвичи вызвали спасателей, но мужчину успели спасти до их приезда: дворник и сотрудники УК затащили его внутрь.

Пострадавшим оказался 70-летний пенсионер, который жил в этом доме. У него есть жена и дочь, но их дома не было во время происшествия. Объяснить, зачем он вылез наружу дома, мужчина не смог.

Накануне в Москве 10-летний мальчик выпал с четвертого этажа и выжил. Ребенок попытался выйти из дома на улицу через балкон, но не удержался и рухнул вниз.