Пенсионер погиб при пожаре в квартире на юго-западе Москвы
Во время пожара в квартире на улице Тарусская в Москве погиб 75-летний пенсионер. О происшествии сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.
Причины возгорания станут известны после пожарно-технической экспертизы. Проведение необходимых проверок проконтролируют сотрудники Черемушкинской межрайонной прокуратуры.
Других подробностей о происшествии не поступало.
В воскресенье пенсионерка из Москвы заживо сгорела в частном доме. Она была в гостях у подруги в Серпухове. Жизнь пожилой женщины унесло воспламенившееся электрическое покрывало.