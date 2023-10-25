Пенсионер из Щелкова задержал грабителя, отобравшего телефон у ребенка

Пока пенсионер чинил свою «Оку», у соседнего дома к ребенку пристал мужчина. Он попытался выхватить у мальчика из рук телефон. Но с первого раза у него ничего не получилось. Грабитель отвел ребенка в сторону и снова схватился за телефон. Школьник стал звать на помощь. От испуга мужчина уронил гаджет, но поднял его и попытался скрыться. Ребенок побежал вслед за ним.

Пенсионер услышал крики мальчика и пошел навстречу грабителю. Он подставил мужчине подножку, из-за чего тот упал на землю. Щелковец не дал грабителю встать, схватил его и спросил у ребенка, что случилось. Затем пенсионер потребовал отдать мальчику телефон.

Чем закончилась история, пока неизвестно. Полиция уточняет информацию по происшествию, рассказали «360» в региональном главке МВД России.