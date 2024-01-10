10 января 2024, 15:39

Пенсионер из Москвы проиграл на «интернет-бирже» 1,2 миллиона рублей

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Пожилой москвич лишился свыше 1,2 миллиона рублей. Он попытался увеличить свои накопления, играя на онлайн-бирже, однако стал жертвой мошенников. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, 83-летний житель столицы, поверив рекламе брокерского сайта в интернете, решил попробовать свои силы в инвестировании. Объявление обещало внушительную прибыль даже при скромных вложениях.

Перейдя по рекламной ссылке на теневой веб-сайт, он оставил свои контактные данные. Мужчине перезвонил менеджер и убедил его зарегистрироваться на платформе за 8,6 тысячи рублей. Следуя инструкциям назначенного «куратора», пенсионер начал переводить деньги. Изначально суммы были невелики - от 12 до 30 тысяч рублей. Но вскоре аферисты предложили мужчине значительно увеличить доходы. Поверив мошенникам, он перечислил им более 300 тысяч рублей.

Дальнейшая «работа с клиентом» осуществлялась различными брокерами, уверявшими его в росте прибыли. Но когда пенсионер предпринял попытку снять свои средства, он столкнулся с серией препятствий: начиная с комиссий за вывод средств, заканчивая платами за обслуживание и закрытие счета. Все операции ему пришлось оплачивать.

В общей сложности мужчина совершил порядка 25 платежей и лишился около 1,2 миллиона рублей. Лишь спустя несколько месяцев он понял, что стал жертвой мошенничества, и обратился в полицию.

Ранее многодетная мать из Москвы потеряла две квартиры, офис и угодила в психиатрическую больницу. Эти беды обрушились на нее после посещения тренингов.

Мошенничество Москва
10 января 2024, 15:55
Самый сильный подросток России погиб в автокатастрофе в Башкирии
Читайте нас в: Google Новости
Абсолютный чемпион Всероссийских пляжных игр по воркауту погиб в автокатастрофе в Башкирии. Ему было 16 лет, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Несовершеннолетний молодой человек, которого в 2019 году признали самым сильным подростком России, находился за рулем легкового автомобиля, заявил собеседник агентства.

По данным ГИБДД , авария произошла на 1356-м километре трассы М5 «Урал». Машина ВАЗ-2109, в которой находился подросток, выехала на встречку и столкнулась с грузовиком Renault Premium.

«В результате ДТП несовершеннолетнего водителя и его 14-летнего пассажира госпитализировали в больницу, 42-летний дальнобойщик не пострадал», - рассказали в Госавтоинспекции.

Водитель «девятки» скончался спустя сутки в результате полученных травм.

Авария с участием маршрутного микроавтобуса и грузовика ранее произошла в Предгорном округе Ставропольского края.

Жертвами ДТП стали восемь человек.

Башкирия Грузовики ДТП Машины Водители
10 января 2024, 15:00
Вокалиста группы «Пасош» Петара Мартича выдворили из России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Никулинский районный суд столицы постановил депортировать из России живущего в Москве сербского музыканта и вокалиста групп «Пасош» и «прыгай киска» Петара Мартича за пропаганду наркотиков. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Суд признал Мартича виновным по части второй статьи 6.13 Кодекса об административных правонарушениях России, которая касаюется распространения информации о наркотических средствах.

Музыканту также назначили административный штраф в размере 20 тысяч рублей. Постановление вступило в силу 10 января 2024 года.

О проблемах Петара Мартича с законом стало известно в конце декабря. Тогда 30-летнего музыканта арестовали на 15 суток.

Известно, что молодой человек проживал в Москве с 2002 года. Мартич был студентом журфака, однако не окончил университет. Музыкой он занимался с 2014 года.

Наркотики Суд Музыка Москва
10 января 2024, 13:23
Приезжего заподозрили в краже инструментов для ремонта лифтов в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники полиции задержали 30-летнего приезжего по подозрению в краже. Предположительно, он вместе с сообщником похитил из бытовки инструменты для ремонта лифтов, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Сотрудник компании по установке лифтового оборудования рассказал полицейским, что неизвестные взломали строительную бытовку и украли инструменты, цена которых превысила 350 тысяч рублей.

Прибывшие на место правоохранители посмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что преступников было двое. Одного из подозреваемых удалось найти и задержать в Подмосковье.

Следователи возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемого отправили на время следствия в изолятор. Мужчине грозит до шести лет заключения. Его подельника объявили в розыск.

Ранее полицейские задержали двух мужчин по подозрению в нападении на прохожих в центре Москвы. Предположительно, они избили и ограбили как минимум двух молодых людей.

Задержания Кражи Полиция Москва
10 января 2024, 13:14
Скелет пенсионерки год пролежал под дверью квартиры в центре Москвы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В одной из квартир на Новой Басманной улице в Москве обнаружили скелетированные останки 83-летней женщины. Смерть пенсионерки, по предварительным данным, наступила примерно год назад. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Соседи вызвали полицию после произошедшего в доме потопа, обеспокоившись судьбой пожилой женщины. Когда сотрудники полиции смогли войти в закрытую квартиру на шестом этаже дома, они обнаружили тело, которое, судя по всему, находилось там уже длительное время.

«По предварительным данным, труп пролежал в комнате около года и уже частично скелетировался», - пояснил источник.

Пока точные обстоятельства смерти пенсионерки не установлены. Информации о признаках насильственной смерти или повреждениях на теле женщины не поступало. Останки отправили в морг.

Несколько дней назад в другой квартире в центре Москвы нашли тело внука Никиты Хрущева. Ему было 69 лет.

Пенсионеры Москва

Новости по теме