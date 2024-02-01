Пенсионер из Москвы попытался обменять пистолет на бутылку водки в магазине

По информации канала, вечером 25 января в магазин на Чертановской улице зашел 70-летний мужчина. Подойдя к сотрудникам торговой точки, он вытащил пистолет и коробку патронов. Однако пенсионер не стал грабить торговую точку, а предложил обменять оружие на бутылку спиртного.

Сотрудники магазина отказались от сделки и оперативно вызвали полицию. Пенсионера задержали, у него изъяли переделанный пистолет без каких-либо идентификационных отметок и 18 боевых патронов.

Несколько дней назад пьяный 18-летний парень с ножом ограбил кассу и украл сырок из магазина в Новой Москве. Злоумышленника удалось быстро найти.