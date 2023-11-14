Пенсионер бросил «коктейль Молотова» у военкомата в Обнинске

Злоумышленник подошел к военному комиссариату в темное время суток и бросил бутылку с зажигательной смесью. После случившегося пожара не случилось, но окно на первом этаже повредилось.

Подозреваемого в поджоге оперативно задержали, им оказался 70-летний россиянин. Свою вину мужчина не признал. По его словам, он только увидел пламя и пытался потушить его.

Сейчас с пенсионером работают сотрудники правоохранительных органов. Вероятно, подозреваемый мог попасть под влияние украинских мошенников. Во время общения с полицией мужчина думал, что выполняет секретное задание от заказчиков.

Ранее похожий случай произошел в Подольске. Женщина кинула «коктейль Молотова» в окно военного комиссариата. От взрыва уберегло двойное окно, в котором повредилось только первое стекло.