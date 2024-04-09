Пенкин рассказал о последней встрече с Кунгуровым

По словам Пенкина, на тот момент ничего не предвещало беды. Узнав о гибели Кунгурова, музыкант испытал глубокий шок.

«Я не поверил. До сей поры не верю. Я в ужасе. Понимаю, что високосный год. Для меня это вообще какое-то недоразумение», - отметил Пенкин.

Жена Кунгурова в последний вечер его жизни пыталась связаться с ним в течение полутора часов. Прибывшие к его дому спасатели нашли тело певца без признаков жизни. По словам супруги, в последнее время ее муж посещал психиатра в частной клинике.