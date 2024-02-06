Пена из унитаза затопила квартиру в Зеленограде

Неизвестный выбросил чемодан с 25 домашними крысами в Измайловском парке. О подробностях произошедшего «360» рассказала руководитель Московского сообщества спасения декоративных крыс Надежда Ефремова.

Чемодан нашли на улице Парковой , у подъезда на лавочке. Записка на чемодане извещала, что внутри белая крыса. О находке сообщил полицейский на горячую линию «Крыса в беде». Чемодан забрал из отделения полиции волонтер. Затем грызунов распределили между двумя организациями.

Крысы сидели в чемодане не менее суток. Большинство животных были в плохом состоянии. Их начали лечить. Грызуны разного пола находились вместе, поэтому часть самок оказались беременны.

«Крысы есть запущенные, у некоторых отиты, респираторные синдромы», - отметила Ефремова.

По ее словам, крыс нельзя отдать любому обратившемуся, поскольку новым хозяевам грызунов нужно желание ухаживать за питомцами. Кроме того, животных сначала нужно вылечить.

«Новичку мы не отдадим больное животное. Нам надо понимать, что человек справится с лечением», - сказала она.

Чтобы взять питомца, можно написать на горячую линию «Крыса в беде» или Московскому сообществу спасения декоративных крыс. Для содержания грызунов понадобится клетка, аптечка и другие необходимые предметы обихода.

«Здесь не обязателен опыт, здесь должно быть желание обеспечить животному комфортные условия».

Волонтер отметила, что домашние крысы не пытались выбраться из чемодана, так как ими двигал инстинкт самосохранения. Они понимали, что замерзнут на улице, и сидели в тепле.

Кто выбросил чемодан взрослых крыс - им от года до двух лет - пока неизвестно. Волонтеры собираются написать заявление в полицию, чтобы попытаться найти их хозяина.

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