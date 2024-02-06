06 февраля 2024, 13:39

Пена из унитаза затопила квартиру в Зеленограде

Unsplash
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Пена из унитаза затопила квартиру в жилом доме в Зеленограде. Информация о происшествии появилась на ресурсе «Инфопортал Зеленограда».

Жильцы квартиры записали на видео момент, когда из унитаза, словно гейзер, начала выплескиваться пенящаяся вода. Ванная комната оказалась залита: на полу образовалась лужа, а содержимое унитаза вытекла в примыкающую комнату.

Владельцы жилища мгновенно отреагировали и вызвали специалистов экстренных служб. Несмотря на это, спасатели прибыли только спустя значительное время, когда унитаз прекратил извергаться, а воду с пола убрали. Причину произошедшего они назвать не смогли.

«Говорят, самоустранение произошло, и уехали! Никаких версий и ноль мыслей! Я в шоке», - прокомментировал жилец.

В январе пожилая женщина обожгла ноги при протечке воды на северо-востоке Москвы. Авария произошла на Сельскохозяйственной улице.

ЖКХ Москва
06 февраля 2024, 13:18
Волонтер рассказала о спасении крыс, найденных в чемодане в московском парке
Unsplash
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Неизвестный выбросил чемодан с 25 домашними крысами в Измайловском парке. О подробностях произошедшего «360» рассказала руководитель Московского сообщества спасения декоративных крыс Надежда Ефремова.

Чемодан нашли на улице Парковой , у подъезда на лавочке. Записка на чемодане извещала, что внутри белая крыса. О находке сообщил полицейский на горячую линию «Крыса в беде». Чемодан забрал из отделения полиции волонтер. Затем грызунов распределили между двумя организациями.

Крысы сидели в чемодане не менее суток. Большинство животных были в плохом состоянии. Их начали лечить. Грызуны разного пола находились вместе, поэтому часть самок оказались беременны.

«Крысы есть запущенные, у некоторых отиты, респираторные синдромы», - отметила Ефремова.

По ее словам, крыс нельзя отдать любому обратившемуся, поскольку новым хозяевам грызунов нужно желание ухаживать за питомцами. Кроме того, животных сначала нужно вылечить.

«Новичку мы не отдадим больное животное. Нам надо понимать, что человек справится с лечением», - сказала она.

Чтобы взять питомца, можно написать на горячую линию «Крыса в беде» или Московскому сообществу спасения декоративных крыс. Для содержания грызунов понадобится клетка, аптечка и другие необходимые предметы обихода.

«Здесь не обязателен опыт, здесь должно быть желание обеспечить животному комфортные условия».

Волонтер отметила, что домашние крысы не пытались выбраться из чемодана, так как ими двигал инстинкт самосохранения. Они понимали, что замерзнут на улице, и сидели в тепле.

Кто выбросил чемодан взрослых крыс - им от года до двух лет - пока неизвестно. Волонтеры собираются написать заявление в полицию, чтобы попытаться найти их хозяина.

Ранее в Санкт-Петербурге после издевательств живодеров коту ампутировали все лапы. Хирург после осмотра дал заключение, что кота мучили специально.

Волонтеры Животные Парки Москва
06 февраля 2024, 12:08
Жители юга России столкнулись с серьезными последствиями непогоды
РИА «Новости»
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Краснодарский и Ставропольский края, а также Дагестан пострадали от ураганов. В южных регионах страны восстанавливают нарушенное из-за непогоды электроснабжение.

В Ставрополе снегопад начался утром 5 февраля. Из-за снега в городе возникли 10-балльные пробки. Губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале обратился к жителям с просьбой по возможности не выезжать на дороги, чтобы коммунальщики быстрее смогли их расчистить.

В восточной части края местные жители ощутили сильный ветер. По словам главы Кисловодска Евгения Моисеева , ураган сорвал крышу двух домов в городе, а в поселках Зеленогорский и Луначарский произошли отключения электроснабжения.

Непогода коснулась и Краснодарского края. По данным региональной администрации , городские службы устраняют последствия сильного ветра. В результате урагана в городе сорвало крыши нескольких зданий, в том числе гостиничного комплекса и геронтологического центра. Жители региона также столкнулись с отключениями света.

Неполадки с электроснабжением из-за непогоды возникли и в Дагестане. Энергетики приступили к восстановлению поврежденных ветром ЛЭП, сообщила пресс-служба компании «Россети Северный Кавказ».

Ранее штормовое предупреждение объявили в Сочи. В городе прогнозируют град и смерчи над морем. Несмотря на непогоду, аэропорт Сочи продолжил работать в штатном режиме.

Дагестан Ураган Сочи Россия Краснодарский край
06 февраля 2024, 11:30
Здание загорелось недалеко от Кремля в Москве
Freepik
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В центре Москвы в Тверском районе в Богоявленском переулке произошел пожар в административном здании. На место выехали представители экстренных служб, сообщил источник «360».

По его данным, информация о возгорании поступила на пульт диспетчеру около 11:20. В горящем здании находятся люди. Открытого огня не видно, но наблюдается дым. О пострадавших сведений не поступало.

Другие подробности уточняются. Все причины и обстоятельства возникновения пожара установят эксперты.

Утром в Южном округе Москвы в Даниловском районе на улице Автозаводская также произошло возгорание в торговом центре. На место вызвали дополнительную бригаду огнеборцев. Как уточнил собеседник «360», спасатели выставили пожарную автолестницу. Открытое пламя удалось полностью потушить. Очаг возгорания обнаружили под вентилируемым фасадом с тыльной стороны здания.

Пожары Москва
06 февраля 2024, 11:26
Появилось видео ДТП с шестью автомобилями в Новой Москве
РИА «Новости»
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На Московском малом кольце произошло ДТП с участием нескольких грузовых и легковых автомобилей. Видео с места аварии опубликовала в Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта.

Водителям посоветовали выбирать пути объезда, так как движение в районе ДТП затруднено. На место прибыли оперативные службы города.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов взяла на контроль установление обстоятельств аварии.

По информации столичной Госавтоинспекции , на 49-м километре Варшавского шоссе столкнулись шесть автомобилей. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей.

Источник «360» ранее сообщил о четырех пострадавших в ДТП. Спасатели вытащили мужчину и ребенка, которые оказались заблокированы в автомобиле.

ДТП Москва

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