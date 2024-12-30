30 декабря 2024, 14:52

Пельмени с сальмонеллой. В Москве дети отравились продуктами из «ВкусВилла»

РИА «Новости»
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В Москве двое детей отравились, поужинав пельменями из магазина сети «ВкусВилл». Роспотребнадзор провел проверку производителя продукции и обнаружил нарушения, сообщил Telegram-канал Baza.

Жительница столицы Анна приобрела пельмени «Мясное ассорти» 28 ноября. Судя по информации на упаковке, изготовило их ООО «Чали» из Орловской области.

После ужина у двоих детей женщины резко поднялась температура до 39 градусов, открылась сильная рвота. Детям потребовалась медицинская помощь. Сама Анна и ее муж не пострадали - в тот вечер они ели другое блюдо.

После случившегося женщина потребовала у «ВкусВилла» компенсацию, но магазин предоставил лишь бонусы, после чего его представители запросили документы о диагнозе и перестали вести диалог с покупательницей.

Не дождавшись реакции, Анна обратилась в Роспотребнадзор. Спустя месяц проверки выяснилось, что в пельменях была сальмонелла. Во «ВкусВилле» заявили, что продукцию уже сняли с продажи.

Ранее стало известно, что СК России допросит поваров сервиса «Кухня на районе» после массового отравления лобио. Тогда к врачам обратились более 100 человек, один из пострадавших умер в больнице.

Продукты Москва
30 декабря 2024, 09:41
Один человек погиб при пожаре в жилом доме на северо-западе Москвы
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Утром 30 декабря в многоквартирном доме на северо-западе Москвы произошел пожар. Огонь охватил квартиру на восьмом этаже, сообщил источник 360.ru.

Сотрудники спасательных служб прибыли на вызов в район Северное Тушино. Возгорание случилось в девятиэтажном доме на улице Героев Панфиловцев. Металлическую дверь квартиры, откуда шел дым, пришлось вскрыть.

Пожар распространился на площади пять квадратных метров, ему присвоили первый ранг. Квартира оказалась сильно захламлена. Внутри спасатели обнаружили одного погибшего. Работы на месте продолжаются.

Пожары Москва
30 декабря 2024, 09:24
Смертельное ДТП с автобусом произошло в Самарской области
Telegram
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Легковой автомобиль и автобус попали в ДТП на трассе М-5 «Урал» в Самарской области, пятеро человек пострадали и один погиб. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону.

«В результате аварии погибла женщина 1977 года рождения. Пострадали пять человек, среди них три ребенка», - заявили в ведомстве.

ДТП произошло в районе населенного пункта Пригорки Исаклинского района, на 1144-м километре автодороги М-5 «Урал», где столкнулись следовавший по маршруту Пермь - Самара автобус Yutong и легковой автомобиль Lada Vesta.

На момент аварии в автобусе находились 42 человека. Предварительной причиной ДТП стало непредоставление легковым автомобилем преимущества автобусу при выезде на главную дорогу.

День назад четыре человека погибли и один пострадал в аварии с двумя легковыми автомобилями на трассе в Ставропольском крае.

ДТП Автобусы
30 декабря 2024, 09:04
Мужчина получил 60% ожогов тела при пожаре в квартире на юге Москвы
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Утром 30 декабря при пожаре в квартире на юге Москвы пострадал один человек. Об этом 360.ru сообщил источник.

Возгорание началось на четвертом этаже дома по Кантемировской улице. Прибывшие на место спасатели обнаружили горевшую на двух квадратных метрах мебель.

По предварительным данным, два человека, мужчина и женщина, покинули квартиру самостоятельно. Их сын 2005 года рождения остался в одной из комнат и получил ожоги 60% тела, его доставили в больницу. Причина пожара устанавливается.

Днем ранее мужчина заживо сгорел в переделанном под автосервис гараже в Москве. Предположительно, причиной возгорания стали складируемые вещи и вспыхнувшие автозапчасти.

Пожары Москва Квартиры
30 декабря 2024, 08:32
Пострадавших при авиакатастрофе под Актау граждан Киргизии доставили в Бишкек
Пресс-служба МЧС
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Трех граждан Киргизии, которые пострадали при крушении самолета в Казахстане вблизи города Актау, накануне доставили в Бишкек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Казахстана. Сотрудники ведомства помогали осуществлять перевозку.

Спецборт с пострадавшими приземлился в столице Киргизии минувшей ночью. Сейчас они находятся в Национальном госпитале республики под наблюдением медиков.

Авиакатастрофа с лайнером Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines произошла 25 декабря. Самолет следовал из Баку в Грозный, но до конечного пункта не добрался. Он разбился вблизи казахстанского города Актау. На борту находились 69 человек, погибли 38 из них.

Черные ящики лайнера направят для расшифровки в Бразилию.

Казахстан Авиакатастрофы Крушение самолета в Актау

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