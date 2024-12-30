Пельмени с сальмонеллой. В Москве дети отравились продуктами из «ВкусВилла»

Жительница столицы Анна приобрела пельмени «Мясное ассорти» 28 ноября. Судя по информации на упаковке, изготовило их ООО «Чали» из Орловской области.

После ужина у двоих детей женщины резко поднялась температура до 39 градусов, открылась сильная рвота. Детям потребовалась медицинская помощь. Сама Анна и ее муж не пострадали - в тот вечер они ели другое блюдо.

После случившегося женщина потребовала у «ВкусВилла» компенсацию, но магазин предоставил лишь бонусы, после чего его представители запросили документы о диагнозе и перестали вести диалог с покупательницей.

Не дождавшись реакции, Анна обратилась в Роспотребнадзор. Спустя месяц проверки выяснилось, что в пельменях была сальмонелла. Во «ВкусВилле» заявили, что продукцию уже сняли с продажи.

Ранее стало известно, что СК России допросит поваров сервиса «Кухня на районе» после массового отравления лобио. Тогда к врачам обратились более 100 человек, один из пострадавших умер в больнице.